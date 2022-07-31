Текущие события
Футбол. Премьер-лига
15:00
Нижний Новгород
ЦСКА
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
17:30
Крылья Советов
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
18:00
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Динамо Мх
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
КАМАЗ
Футбол. Первый дивизион
19:00
Шинник
Балтика
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Химки
Футбол. Первый дивизион
20:00
Алания
Енисей
Все события
Фоторепортажи
17Чемпионат России по регби. «Динамо» Москва — «Енисей-СТМ» Красноярск
14Аргентина разгромила Италию и выиграла «Финалиссиму»
10:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Дана Уайт объяснил, почему Анкалаев не получил титульный бой в UFC

Президент UFC Дана Уайт дал понять, почему 30-летний российский боец промоушена Магомед Анкалаев не получил титульный бой.

Наверх
Источник: AFP 2022

«Что мне делать с бойцами № 4 и № 5 в дивизионе? Это простая математика. Они близко расположены», — сказал глава UFC на пресс-конференции после турнира.

Напомним, на турнире UFC 277, который состоялся в ночь на 31 июля мск, Анкалаев встречался с представителем США Энтони Смитом. Противостояние завершилось победой Магомеда техническим нокаутом уже во втором раунде. Таким образом, россиянин добился девятой победы подряд в UFC при рекорде 18−1 в смешанных единоборствах. Для его оппонента эта неудача стала 17-й в смешанных единоборствах при 35 победах.

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277:

 «Меня призывали посадить в тюрьму». Финский игрок наказан за игру в России
Как главная лесбиянка UFC отправила на пенсию легенду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь