Глава UFC ответил на критику за организацию боя Чимаева

Ряд бойцов и экспертов раскритиковали UFC за организацию поединка, посчитав Чимаева заведомым фаворитом. Уайта обвинили в попытке «скормить» Диаса более сильному бойцу. Промоутер отверг подобный мотив, подчеркнув, что 37-летний Диас сам требовал схватки с непобежденным чеченцем.

26 июля Чимаев заявил, что с точки зрения карьеры ему не нужен поединок против Диаса. Швед подчеркнул, что его больше интересует перспектива титульного боя: Чимаев ждет итогов противостояния Леона Эдвардса и действующего чемпиона Камару Усмана.

20 июля стало известно, что шведский боец подерется с Диасом на UFC 279. Их поединок возглавит турнир в Лас-Вегасе 10 сентября.