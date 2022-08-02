Российский боец Павлович поднялся на пятое место в рейтинге тяжеловесов UFC

ТАСС, 2 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович поднялся на шесть позиций и теперь занимает пятое место в рейтинге тяжелой весовой категории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации.

31 июля Павлович победил американца Деррика Льюиса на турнире UFC 277, который проходил в Далласе (США, штат Техас). Поединок завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде.

Чемпионом тяжелой весовой категории является представитель Франции Франсис Нганну. Боец владеет титулом с марта 2021 года, когда победил в титульном бою американца Стипа Миочича. В январе текущего года француз провел первую защиту пояса, одолев единогласным решением судей француза Сирила Гана. Позже стало известно, что Нганну пропустит девять месяцев в связи с операцией на колене из-за повреждения крестообразных связок.