Ирландский боец Конор Макгрегор получил роль в кино

По данным источника, спортсмен получил роль в ремейке боевика «Дом у дороги», который вышел на экраны в 1989 году. В главных ролях — Джейк Джилленхол, режиссером ленты будет Даг Лайман.

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28−7) 10 июля 2021 года на UFC 264 на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.