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00:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Дацик победил Монсона в поединке по правилам MMA

Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик победил соотечественника Джеффа Монсона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Поединок 51-летнего Монсона и 42-летнего Дацика продлился все три раунда. Последний добился победы единогласным решением судей.

Об организации боя стало известно в начале июля. Таким образом, Монсон принял решение возобновить карьеру — американец не дрался с 2017 года.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского.

Монсон известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. Он дважды выигрывал ADCC Submission Wrestling World Championship. В MMA американец одержал 60 побед и потерпел 26 поражений.

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