Дацик победил Монсона в поединке по правилам MMA

Поединок 51-летнего Монсона и 42-летнего Дацика продлился все три раунда. Последний добился победы единогласным решением судей.

Об организации боя стало известно в начале июля. Таким образом, Монсон принял решение возобновить карьеру — американец не дрался с 2017 года.

Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского.