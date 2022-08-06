Дацик победил Монсона в поединке по правилам MMA
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик победил соотечественника Джеффа Монсона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Российский боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик победил соотечественника Джеффа Монсона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Поединок 51-летнего Монсона и 42-летнего Дацика продлился все три раунда. Последний добился победы единогласным решением судей.
Об организации боя стало известно в начале июля. Таким образом, Монсон принял решение возобновить карьеру — американец не дрался с 2017 года.
Дацик завоевал популярность в конце 1990-х и начале 2000-х. В своем первом официальном поединке он отправил в нокаут будущего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Андрея Орловского.
Монсон известен по выступлениям в MMA и грэпплинге. Он дважды выигрывал ADCC Submission Wrestling World Championship. В MMA американец одержал 60 побед и потерпел 26 поражений.