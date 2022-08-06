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09:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Договорняк? Нет, ребята, взаимное уважение Монсона и Дацика

А так, да. Вы же забрали свои призовые из контор.

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Источник: РИА "Новости"

Вечером 5 августа прошёл очередной «Бойцовский клуб РЕН ТВ». На этот раз кард возглавили Вячеслав Дацик и заслуженный ветеран ММА Джефф Монсон. Рыжему Тарзану 42 года, но он переживает вторую молодость. Что он отразил на Бигфуте Силве этим летом. А Монсону 51 год. И он, напротив, скатывался к заслуженной пенсии. Тем более поединок против Александра Емельяненко на голых кулаках в феврале этого года никого не убедил. Поэтому ожидалась «казнь» Снеговика, даже по правилам ММА.

Однако бойцы смогли удивить. Сначала Дацик наивно пытался уронить Монсона кувырком. Но Снеговик не последовал примеру Андрея Орловского и успешно увернулся — как в первом, так и в третьем раундах. А затем 51-летний Джефф умудрился уложить Тарзана на канвас и едва его там не финишировал. Если бы не двухминутный формат раунда, Монсон точно бы успел забить Дацика.

Поэтому Вячеслав не имел права проигрывать в последующих двух раундах. Сначала он просто гонял своего возрастного визави вдоль сетки и обстреливал его голову и корпус. А в заключительной двухминутке амбал Дацик смог бросить обладателя чёрного пояса по БЖЖ через себя. И казалось, что Вячеслав финиширует Монсона.

Но Рыжий Тарзан удивил нас. Вместо того чтобы избить оппонента, он проявил уважение и просто гладил голову Снеговика своими кулаками. Затем Дацик вообще встал и дал Монсону шанс на тейкдаун через проход в ноги. Джефф отчаянно гонялся за Славой, но эта беготня закончилась ничем. В итоге судьи выставили одинаковые 29−28 в пользу Рыжего Тарзана.

Справедливая победа на классе в копилку Дацика. Он показал, что готов биться с профессиональными бойцами ММА. А то, что было с Монсоном, это прежде всего уважение к сопернику и чистое мастерство безо всякого читерства. Даже в свои 42 года Вячеслав до сих пор в порядке. Поэтому пора промоутерам из профессиональных лиг обратить внимание на Рыжего Тарзана.

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