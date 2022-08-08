СМИ: многократного чемпиона мира по джиу-джитсу застрелили в Бразилии

Инцидент произошел во время концерта в ночь с субботы на воскресенье. У спортсмена возник конфликт с одним из посетителей клуба, офицером полиции Энрике Отавио Оливейрой Велозо. После словесной перепалки полицейский схватил бутылку со стола Ло, но спортсмен сбил его с ног и обездвижил. Их разняли друзья звезды джиу-джитсу, которые попросили зачинщика драки их «не трогать». После этого Велозо вытащил пистолет и произвел выстрел в направлении лобной области головы бойца.

Ло в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позднее скончался в результате полученных травм. Полиция объявила о начале расследования и начала поиски Велозо.

Международная федерация бразильского джиу-джитсу выразила соболезнования в связи со смертью Ло, назвав его «одним из величайших спортсменов, примером настоящего черного пояса, мастером боевых искусств и чемпионом как в спорте, так и вне его».