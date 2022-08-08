СМИ: многократного чемпиона мира по джиу-джитсу застрелили в Бразилии
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Леандро Ло застрелен во время вечеринки в одном из клубов Сан-Паулу (Бразилия), сообщает Globo Esporte.
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу Леандро Ло застрелен во время вечеринки в одном из клубов Сан-Паулу (Бразилия), сообщает Globo Esporte.
Инцидент произошел во время концерта в ночь с субботы на воскресенье. У спортсмена возник конфликт с одним из посетителей клуба, офицером полиции Энрике Отавио Оливейрой Велозо. После словесной перепалки полицейский схватил бутылку со стола Ло, но спортсмен сбил его с ног и обездвижил. Их разняли друзья звезды джиу-джитсу, которые попросили зачинщика драки их «не трогать». После этого Велозо вытащил пистолет и произвел выстрел в направлении лобной области головы бойца.
Ло в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позднее скончался в результате полученных травм. Полиция объявила о начале расследования и начала поиски Велозо.
Международная федерация бразильского джиу-джитсу выразила соболезнования в связи со смертью Ло, назвав его «одним из величайших спортсменов, примером настоящего черного пояса, мастером боевых искусств и чемпионом как в спорте, так и вне его».
Ло было 33 года. Он восемь раз становился чемпионом мира, выиграл пять Кубков мира и был восьмикратным чемпионом Панамериканских игр.