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22:35 (мск), источник: Чемпионат.com

О’Нил — о Макгрегоре: Тяжело быть на вершине. Есть всего один парень, который не проиграл

Легендарный центровой и четырёхкратный чемпион НБА, а ныне эксперт Шакил О’Нил высказался о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях ирландце Коноре Макгрегоре.

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Источник: Reuters

"Тяжело оставаться на вершине вечно. Вы знаете, он взял перерыв на некоторое время. Он стал настоящим бизнесменом. Но тяжело оставаться на вершине всё время.

Когда вы удерживаете первенство, люди хотят занять ваше место… послушайте, это ведь случается и с лучшими из нас. Есть всего один парень, который никогда не проигрывал, и это величайший Флойд Мейвезер. Все остальные проигрывали. Мы проигрывали, возвращались и снова проигрывали… только один парень может сказать, что никогда не проигрывал. Я не знаю, каково это", — приводит слова О’Нила издание ESPN.

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