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11:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский боец Рамазан Эмеев уволен из UFC

35-летний российский боец UFC в среднем весе Рамазан Эмеев (20−6) покинул сильнейшую лигу мира. Об этом сообщает Twitter-аккаунт UFC Roster Watch. Причины расторжения контракта не сообщаются.

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Источник: РИА "Новости"

Эмеев провел в организации с 2017 года восемь поединков. Пять из них он выиграл. На данный момент россиянин идет на серии из двух поражений. 16 октября 2021 года он проиграл Дэнни Робертсу (18−6) раздельным решением судей на UFC Fight Night 195 в Лас-Вегасе, США, а 12 июня уступил Джеку Делла Маддалену (12−2) техническим нокаутом в первом раунде. Бой прошел на UFC 275 в Калланге, Сингапур.

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