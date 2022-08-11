«В поп-ММА преследуют грязь». Хабиб: первое интервью российским СМИ в 2022-м

Федор

— Вы единственный человек, кто может инициировать переговоры с Федором Емельяненко по бою в Eagle FC. Что с ними сейчас?

— Я разговаривал с Джо Кокером (президент Bellator. — Прим. «СЭ») по этому поводу. Мне кажется, что Федор будет драться в Bellator в конце года. Это Япония, по-моему, если не ошибаюсь. По поводу его выступления в Eagle FC — пока полностью не договорились.

— Вы говорили с Федором?

— Нет. У нас просто нет конкретного предложения. Как оно будет, мы свяжемся с ним.

— Как бы вы оценили форму Федора и его шансы на пояс?

— В крайнем бою (23 октября прошлого года в Москве 45-летний Емельяненко нокаутировал в первом раунде Тимоти Джонсона. — Прим. «СЭ») он был в очень хорошей форме, был очень быстрым. Думаю, что [Райан] Бейдер (действующий чемпион Bellator в тяжелом весе, победил Федора в январе 2019 года нокаутом. — Прим. «СЭ») не такой опасный соперник для него. Хотя, он его уже останавливал… Я бы посмотрел этот реванш с удовольствием.

Команда

— Впереди — много поединков с участием бойцов из вашей команды. У Ислам Махачева чемпионский бой, у Усмана Нурмагомедова. Наступает непростой период для вас?

— У нас впереди очень тяжелые октябрь и ноябрь. Абубакар [Нурмагомедов], Зуба [Тухугов] и Ислам [Махачев] подерутся 22 октября. 5 ноября, скорее всег, Умар [Нурмагомедов] и Тагир [Уланбеков] подерутся. И 18 ноября, скорее всего, Усман [Нурмагомедов] будет драться за пояс [Bellator]. Как это может не волновать меня, не тревожить? Когда твои ребята в течение месяца подерутся за пояс UFC и Bellator. Такого никогда не было ни в одной команде мира за всю историю. Мы первые в этом плане. Думаю, будут очень волнительные октябрь и ноябрь.

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— Правда, что Абубакар подерется с Гаджи Омаргаджиевым?

— В UFC нам этот бой предложили три раза. Мы два раза отклонили. Потому что я не хотел, чтобы Абубакар дрался с… Омар… Омаргаджиев же? Да. Клянусь, я не хотел этот бой. Они два раза предложили. Они [UFC] два раза предложили, Абубакар уже больше года не дрался, и они сказали: «Не примите этот бой, он в следующий раз подерется через полгода». Но мы не хотели этот бой. Не знаю, принял Омаргаджиев этот бой или нет. А для меня это такой неприятный момент — буду честным.

Оливейра и Махачев

— Чарльз Оливейра отмечает высокомерие вашей команды. Понимаете, почему он так говорит? Нет ли пренебрежения к нему, учитывая все его слова?

— Как можно пренебрегать соперником, который стал лучшим бойцом года? Никто не пренебрегает. 11 побед подряд, столько финишей. Глупо говорить, что с недооценкой относимся к этому бою. Это очень тяжелый бой для нас.

Скажи, как человек, который медийно осведомлен, который журналистом является: в каком интервью мы к нему относились высокомерно? Мы всегда его называли чемпионом. Если мы говорим, что хотим досрочно завершить бой — не вижу, что здесь есть какое-то высокомерие. У нас есть план: мы хотим выиграть его досрочно.

Думаю, у Чарльза тоже есть план. Он тоже хочет финишировать Ислама. Он тоже хочет его бить по лицу ногами, коленями, руками, локтями, задушить его, сломать кости. Мы же для этого выходим в октагон. А разве это не высокомерие с его стороны — что он хочет побить Ислама Махачева? Правильно же? Правильно же рассуждаем?

Кто его оскорблял? Ни Али [Абдель-Азиз] его не оскорблял, ни я. Ислам тем более никогда никого не оскорблял.

Не вижу никакого высокомерия. Он просто чувствует… Когда ты дерешься с Гэтжи, с Чендлером, с Порье — ты понимаешь, что они когда-то проигрывали. Ты видишь их плюсы и минусы. Можешь найти переключатель. Мое личное мнение — может, он посчитает это высокомерием, но мне без разницы: мне кажется, когда Оливейра смотрит на Ислама, он не видит этот переключатель, и из-за этого он нервничает. Но кого это волнует? 22 октября мы войдем в клетку и собираемся его финишировать. Хочет он этого или нет.

— Как оцениваете шансы Махачева на победу в процентном соотношении?

— Я не стал бы ему [Оливейре] не давать шансы. Это будет глупо, потому что Оливейра — лучший боец года [2021]. Думаю, 70 на 30. 30 процентов по-любому надо дать Оливейре. Потому что очень непредсказуемый. Может драться как в стойке, так и в партере. Может с колена ударить, с локтя, с дистанции, с ноги может в корпус и голову бить. Очень непредсказуемый и неудобный соперник.

Александр Емельяненко

— Камил Гаджиев сказал, что бой Харитонов — Емельяненко возможен только на вашей площадке. Он возможен? С Сергеем Харитоновым у вас хорошие отношения.

— И с Сашей Емельяненко у нас неплохие отношения. Никогда не было с ним плохих отношений. Шамиль [Завуров] говорил, что он не хочет его видеть в нашей лиге. Но это не значит, что у нас [с Емельяненко] плохие отношения. Есть бизнес-отношения. Есть человеческие.

Это очень интересный бой. Но, наблюдая за физической формой Саши, я бы не хотел ему организовывать тяжелые бои. В первую очередь — это здоровье. Здесь можно пропустить удар — и больше не проснуться. Мы очень большое внимание уделяем медицинской страховке. Если спортсмен не очень здоров, я не хочу его выхода в нашу клетку. Саша может быть здоров, но сейчас я этого не вижу.

— Если, допустим, он победит Вячеслава Дацика, будет в хорошей форме, стал бы он вам интересен?

— Мне он и без Дацика интересен, потому что Саша Емельяненко — большое имя. Но в первую очередь я ему желаю просто человеческого здоровья — больше, чем побед в октагоне. Выиграть ты всегда успеешь, но здоровье — тяжелая вещь.

Поп-ММА

— Самат Абдырахманов сказал, что вы смотрели его бой с Лендрушем на голых кулаках в финале Ган-при Hardcore. Вам интересна эта дисциплина?

— Люди могут говорит, что не смотрели этот бой, не видели этот бой, но это же неправильно. Конечно, я смотрел. Очень интересный бой был. По-моему, мы даже с Серегой [Жаткиным] спорили. Я говорил, что Самат выиграет. Он говорил, что нет. У… забыл его имя, армянин… Лендруш? Да. У него был шанс панчера. Но я говорил, что если бой затянется, — Самат выиграет. Мне нравится его техника. Я пару его боев и до этого смотрел.

— Насколько вы вовлечены в эту историю [поп-ММА]?

— Там есть хорошие ребята, интересные. Но, конечно, грязи много. Всегда так было. Посмотрите, сколько сайтов, где грязь продается, — и у них миллионы просмотров. Это очевидные вещи. Эти организации преследуют грязь, и из-за этого у них есть просмотры и так далее. Но там есть хорошие ребята, за которыми интересно смотреть. Интересно, хорошо дерутся. Придет время, когда они перерастут эти организации, и им надо будет куда-то подписываться. Самат сейчас выиграет два-три боя, и куда ему дальше? Что он будет делать? Куда-то ему надо расти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/pA2y8t99VsE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хасиев

— Недавно был случай, когда Майрбек Хасиев [основатель АСА] остановил бой Рашида Магомедова и Али Багова после четвертого раунда, потому что он был незрелищным. Как вы отнеслись к этому поступку как боец и как функционер?

— Давайте я отвечу со свой стороны, со своей колокольни. Я бы хотел, чтобы они [Багов и Магомедов] у меня в клетке и дрались, и боролись, и обнимались, потому что это два бойца высочайшего уровня. С одним из них я даже дрался (Хабиб победил Багова в 2010 году. — Прим. «СЭ»). С Рашидом я тоже мог подраться, хотя и не подрался. В одно время мы хорошо шли — еще до того, как я в UFC подписался. До UFC всегда смотрел на этих спортсменов как на потенциальных соперников. Но сейчас я считаю, что это две легенды российских ММА. Пусть обнимаются, пусть борются, в чем проблема? Я бы хотел видеть таких бойцов у себя в лиге.

То, что они между собой не дрались… не думаю, что они договорились. Я их хорошо знаю, их окружение знаю. Они хорошие и воспитанные ребята. Они вышли — и кто-то не стал бить, так и пошло. Не думаю, что бой был договорным.

А насчет того, что сделал Хасиев, — это его право. Он же там владелец. Так посчитал. Не знаю, как на это смотрят правила ММА. Но хозяин — барин. Но я бы не стал так делать. Пусть борются, пусть дерутся. Это их право. Если есть бойцы, которые неправильно себя ведут по отношению к лиге, — думаю, это можно решить за кулисами, когда это все закончится. Думаю, поступок Хасиева стал более медийным, чем сам бой, Гран-При, потому что Дана Уайт не говорил про Гран-При, но обсуждал поступок [Хасиева], который был.

Поездки

— За неделю вы можете побывать на нескольких континентах. У вас есть приложение, которое отслеживает, сколько вы провели часов в полете?