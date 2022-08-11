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01:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хабиб рассказал, когда Федор Емельяненко проведет следующий бой

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал журналистам после турнира Eagle FC 48, что Федор Емельяненко проведет следующий бой на шоу Bellator в Японии в конце этого года.

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Источник: Bellator MMA

— Вы единственный человек, кто может инициировать переговоры с Федором Емельяненко по бою в Eagle FC. Что с ними сейчас?

— Я разговаривал с Джо Кокером (президент Bellator. — Прим. «СЭ») по этому поводу. Мне кажется, что Федор будет драться в Bellator в конце года. Это Япония, по-моему, если не ошибаюсь. По поводу его выступления в Eagle FC — пока полностью не договорились.

— Вы говорили с Федором?

— Нет. У нас просто нет конкретного предложения. Как оно будет, мы свяжемся с ним.

— Как бы вы оценили форму Федора и его шансы на пояс?

— В крайнем бою (23 октября прошлого года в Москве 45-летний Емельяненко нокаутировал в первом раунде Тимоти Джонсона. — Прим. «СЭ») он был в очень хорошей форме, был очень быстрым. Думаю, что [Райан] Бейдер (действующий чемпион Bellator в тяжелом весе, победил Федора в январе 2019 года нокаутом. — Прим. «СЭ») не такой опасный соперник для него. Хотя, он его уже останавливал… Я бы посмотрел этот реванш с удовольствием.

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