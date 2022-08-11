Хабиб рассказал, когда Федор Емельяненко проведет следующий бой

Источник: Bellator MMA

— Вы единственный человек, кто может инициировать переговоры с Федором Емельяненко по бою в Eagle FC. Что с ними сейчас?

— Я разговаривал с Джо Кокером (президент Bellator. — Прим. «СЭ») по этому поводу. Мне кажется, что Федор будет драться в Bellator в конце года. Это Япония, по-моему, если не ошибаюсь. По поводу его выступления в Eagle FC — пока полностью не договорились.

— Вы говорили с Федором?

— Нет. У нас просто нет конкретного предложения. Как оно будет, мы свяжемся с ним.

— Как бы вы оценили форму Федора и его шансы на пояс?