Дэйна Уайт не включил Хабиба Нурмагомедова в топ-5 бойцов UFC всех времен
Президент UFC Дэйна Уайт не включил россиянина Хабиба Нурмагомедов в пятерку лучших бойцов промоушена всех времен.
Президент UFC Дэйна Уайт не включил россиянина Хабиба Нурмагомедов в пятерку лучших бойцов промоушена всех времен.
— Может ли Хабиб рассматриваться в качестве величайшего всех времен?
— Очень тяжело… Очевидно, он достаточно талантливый, кто знает, чего бы он мог достичь, но он закончил карьеру слишком рано. Джон Джонс, вполне возможно, в этом году будет драться в тяжелом весе. Трудно не назвать Джона Джонса величайшим всех времен. Поверьте мне, я пытался убедить Хабиба выйти из отставки. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару лет. Он ушел на своем пике. Посмотрите, что он сделал с Джастином Гэтжи перед уходом.
— Какие бойцы в твоем топ-5 за всю историю UFC?
— Джон Джонс, Андерсон Сильва, Ронда Роузи, Конор Макгрегор, Жорж Сен-Пьер. Много других бойцов должно быть в этом списке, Камару Усман должен быть здесь, — заявил Уайт, отвечая на вопросы подписчиков GQ Sports.
Хабиб Нурмагомедов провел 29 боев в ММА и одержал 29 побед. Он завершил спортивную карьеру в октябре 2020 года в статусе чемпиона мира UFC в легком весе.