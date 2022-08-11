Дэйна Уайт не включил Хабиба Нурмагомедова в топ-5 бойцов UFC всех времен

— Очень тяжело… Очевидно, он достаточно талантливый, кто знает, чего бы он мог достичь, но он закончил карьеру слишком рано. Джон Джонс, вполне возможно, в этом году будет драться в тяжелом весе. Трудно не назвать Джона Джонса величайшим всех времен. Поверьте мне, я пытался убедить Хабиба выйти из отставки. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару лет. Он ушел на своем пике. Посмотрите, что он сделал с Джастином Гэтжи перед уходом.