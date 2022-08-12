Глава UFC оставил топ-5 лучших бойцов в истории промоушена без Нурмагомедова

Функционер включил в список Джона Джонса, Андерсона Силву, Ронду Роузи, Конора Макгрегора, Жоржа Сен-Пьера. «Но я скажу сразу, что хотел бы включить сюда еще много парней», — отметил Уайт.

Глава UFC оставил топ-5 без россиянина Хабиба Нурмагомедова «Трудно сказать, можно ли назвать Хабиба величайшим. Кто знает, чего бы он мог достичь в своей карьере, но он очень рано закончил», — заявил Уайт.