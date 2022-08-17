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14:51 (мск)

Наше дело: Вагабов — Шульский, коэффициенты и ставки

Посмотреть эксклюзивную прямую трансляцию боев можно будет на сайте и в мобильном приложении Winline 17 августа в 21:00.

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17 августа состоится турнир поп-MMA промоушена «Наше дело», в главном поединке вечера профессиональный боец MMA Вагаб Вагабов постарается отобрать титул чемпиона в супертяжелом весе у Павла Шульского.

Вагаб Вагабов (30 побед, 1 поражение, 1 ничья) — Павел Шульский (7 побед, 2 поражения, 2 ничьи)

Коэффициенты в БК Winline: победа Вагабова 1.55, победа Шульского 2.30

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Поединок против Шульского станет дебютом в промоушене для бойца из Дагестана, однако Вагабов является одним из самых опытных российских бойцов MMA среди выступающих средневесов. Вагаб успел подраться в таких организациях, как WSOF, WFCA, AMC Fight Nights, M-1, PROFC. Боец начал профессионально выступать по правилам смешанных единоборств с 2006 года. 19 из 30 побед Вагабов одержал нокаутом/техническим нокаутом. Единственное в карьере поражение — бразильцу Бруно Сантосу на турнире WSOF решением судей. Также Вагаб выступал по профессиональному боксу, причем, если в MMA уроженец Дагестана укладывался в лимит средней весовой категории (до 84 кг), то для боксерских поединков он выбрал полутяжелую (до 97 кг) и тяжелую (до 120 кг) категории. В боксе Вагабов одержал 3 победы и потерпел 1 поражение. В июне нынешнего года Дмитрий Кудряшов нокаутировал Вагаба в первом раунде. В июле 2022 года Вагабов победил техническим нокаутом в четвертом раунде Давида Бархударяна в главном бою AMC Fight Nights 113.

Павел Шульский защитил чемпионский титул в прошлом поединке. Бой по правилам бокса в перчатках MMA против представителя белорусской школы муай-тай Петра Романкевича продлился все 3 раунда, судьи отдали победу Шульскому раздельным решением. Букмекеры считают Вагабова фаворитом в данном поединке, возможно за счет колоссального опыта выступлений в единоборствах. Однако не стоит списывать со счетов Павла Шульского, с учетом его преимущества в габаритах и того, что бой пройдет по правилам бокса в MMA-перчатках.

На момент написания материала, 60% из проголосовавших подписчиков канала промоушена «Наше дело» считают что в поединке одержит верх Павел Шульский. 40% выбрали в качестве победителя Вагаба Вагабова. Всего в опросе участвовали 8375 подписчиков.

Андрей Авдеев (0−0) — Хусейн Адамов (10−2)

Коэффициенты в БК Winline: победа Авдеева 4.70, победа Адамова 1.15

В этом поединке супертяжеловесов букмекеры считают абсолютным фаворитом Хусейна Адамова. На счету тридцатидвухлетнего бойца 10 побед в MMA, 5 из которых одержаны нокаутом/техническим нокаутом, 5 болевым/удушающим приемом и 2 поражения решением судей. Среди достижений Адамова в любительском спорте следующие регалии — мастер спорта по боевому самбо, мастер спорта по грэпплингу, мастер спорта по MMA. В последних поединках Хусейн уступил Павлу Шульскому в зрелищном поединке за чемпионский титул, а до этого экс-бойцу UFC Хадису Ибрагимову. Оппонент Адамова — Андрей Авдеев из Ярославля, мастер спорта по кудо и кандидат в мастера спорта по боксу. Этот поединок будет дебютом Авдеева в поп-MMA. На пресс-конференции к данному турниру также появился боец тяжелого веса лиги ACA Адам Богатырев, который рассказал об участии в подготовке Андрея. Богатырев трижды бился против Адамова на любительских соревнованиях, поэтому отлично знает его сильные и слабые стороны. Насколько этот опыт сможет помочь Авдееву в клетке, болельщики узнают уже сегодня.

«Зулузиньо» — Вильданов Денис

Коэффициенты в БК Winline: победа «Зулузиньо» (2.55), победа Вильданова (1.45)

В прошлом поединке в клетке промоушена «Наше дело» бразильский гигант уступил Василию Камоцкому решением судей. На этот раз ему будет противостоять другой российский боец — Денис «Большой папа» Вильданов. Вильданов — бывший игрок в американский футбол, пауэрлифтер и обладатель самого большого бицепса России. «Большой папа» регулярно бьется в различных промоушенах и бойцовских дисциплинах, начиная с 2019 года. Статистика выступлений Вильданова в поп-MMA 5 побед (все нокаутами) и 5 поражений (4 нокаутами).

Другие бои турнира «Наше дело» 17 августа:

Сурен Петросян — Артем Рофаль
Ильяс Якубов — Антон «Харон» Шипачев.

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