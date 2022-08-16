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18:49 (мск), источник: Vesti.kz

Хабиб сделал заявление перед приездом в Казахстан

Хабиб Нурмагомедов, являющий владельцем лиги Eagle Fighting Championship (EFC), анонсировал новый турнир в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: UFC

Юбилейный турнир Eagle FC 50 пройдет в Нур-Султане 21 августа, а экс-чемпион UFC отправил послание.

«Следующая остановка-Нур-Султан. Скоро увидимся Казахстан», — написал Хабиб в соцсетях.

Добавим, что промоушен проведет уже третий ивент в Казахстане. Первый прошел в июне 2021 года в Алматы, а второй — в прошлом месяце в Актау.

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