Нокаут года! Сенсация года! Лучшего бойца UFC вырубили за минуту до победы

Неудачная охота Кинг-Конга

Обо всем по порядку. В заключительном поединке прелимов бился непобежденный молдавский «тяж» Александр Романов против поляка Марчина Тыбуры, который в последнем поединке уступил россиянину Александру Волкову. Поначалу все складывалось как нельзя лучше: Кинг-Конг (грозное прозвище Романова) по классике вытер соперником октагон, не дав довести Тыбуре ни одного удара в первом раунде. Вот только во втором силы Александра подвели. Куда более опытный Тыбура приберег кардио, и, не без проблем забрав вторую и третью пятиминутки, добыл победу решением большинства.

Для Романова, крайне удивленного результатом яркого поединка, это поражение стало первым за 17 поединков в профессиональных ММА.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-180706688&id=456250091&hash=33d9438e99bc8796&hd=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Грузинский претендент

Главная победа в карьере Мераба Двалишвили: за три раунда боец из Тбилиси показал все лучшие качества в схватке с легендарным Жозе Алдо. Да, на UFC 278 бразилец совсем не был похож на свою лучшую версию, но успех грузина и внушительность восьмиматчевого винстрика это не отменит.

Логично было бы Мерабу потребовать «титульник», однако пояс сейчас на талии у близкого друга Двалишвили Алджамейна Стерлинга. Вот почему наилучшим вариантом для «Машины» станет Марлон Вера, неделей ранее отправивший лицом в пол другого пионера организации Доминика Круза.

Непотопляемая легенда

Более трех лет не видели болельщики в клетке экс-чемпиона лиги в среднем весе Люка Рокхолда. Два поражения нокаутами кряду, потеря мотивации и большие проекты «на стороне», включая модельные контракты, надолго вывели американца из игры.

И вот, долгожданное возвращение. Которое, скажем честно, не на шутку пугало поклонников бойца с обложек журналов — как-никак против ветерана ММА выходил голодный волк Пауло Коста, славящийся своим напором и нокаутирующей мощью. Но вопреки прогнозам и возрасту, длинному простою и просевшей «дыхалке» Люк выстоял! Да, он проиграл, но то, что устроил Рокхолд в этот уикенд, стало отличной точкой для большого спортивного пути бойца. Он корчился от боли и доводил взрывные удары точно в челюсть, выживал в партере и заряжал «вертушки», звук ударов от которых был слышен даже в сонной Москве. А еще Люк победно поднимал руки и плакал, говоря о завершении карьеры.

Кстати, под конец 15-минутной бойни представитель США занял доминирующую позицию в партере… И вымазал окровавленным лицом голову оппонента. Полное сумасшествие.

Падение первого номера Р4Р

Последний турнир лета-2022 украсил потрясающий мэйн ивент с участием лучшего бойца вне зависимости от весовых категорий (P4P) Камару Усмана и претендента № 1 в полусреднем весе Леона Эдвардса. Причин, почему нельзя было пропустить этот реванш, уйма:

В случае победы Нигерийский Кошмар догнал бы бразильскую легенду Андерсона Силву, который побеждал в 16 поединках подряд в UFC;

Также чемпиону UFC Усману оставался один шаг до шестой защиты и похода в полутяжелый вес за вторым поясом лиги;

У Леона же на кону стояла 10-матчевая беспроигрышная серия.

И британец ямайского происхождения победил. Империя Усмана рухнала за несколько мгновений до конца боя, триумф в котором шел к нему в руки, как шел вечный рекорд «Человека-Паука» Силвы. Но удар с левой ноги перевернул мир с ног на голову. Нет шестой защиты, нет 16-й кряду победы, нет непоколебимого величия Камару.

Зато есть новый британский чемпион UFC, который на протяжении 4,5 раунда пережидал бурю, а затем сотворил главный апсет 2022 года. Последняя минута пятого раунда в корне изменила ситуацию в полусреднем весе.

В этих джунглях теперь новый король из Бирмингема. Которого совсем скоро ждет трилогия с пережившим кошмар доминирующим экс-чемпионом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=550652220&id=456239096&hash=946c20dffea64a17&hd=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.