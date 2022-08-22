Британцы включили Петра Яна в семерку лучших бойцов UFC

Журналисты представили рейтинг из десяти лучших бойцов UFC. Примечательно, что россиянин Петр Ян попал в семерку, обойдя американцев Стипе Миочича (8), Колби Ковингтона (9) и Дастина Порье (10). Выше российского бойца в рейтинге оказались Роберт Уиттакер (6), Фрэнсис Нганну (5), Чарльз Оливейра (4). Тройку лучших составили Исраэл Адесанья, Камару Усман и Александр Волкановски.

Ян уступил в последнем поединке под эгидой UFC американцу Алджамейну Стерлингу, который упомянут в материале The Independent в качестве бойца, не сумевшего пробиться в ТОП-10. 23 октября россиянину предстоит поединок против другого американца Шона О’Мэлли.