UFC разрабатывает бой Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона
Уроженец Казахстана, непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов (16−0) следующий бой может провести против 39-летнего полусредневеса Стивена Томпсона (16−6).
Уроженец Казахстана, непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов (16−0) следующий бой может провести против 39-летнего полусредневеса Стивена Томпсона (16−6).
Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани на шоу The MMA Hour, добавив, что UFC очень заинтересованы в этом поединке.
Рахмонов победил 10-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26−9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.
В UFC Рахмонов провел четыре поединка. За свою карьеру он ни разу не довел бой до судейского решения.
Томпсон идет на серии из двух поражений. 18 декабря 2021 года он проиграл Белалу Мухаммаду (21−3) на UFC Fight Night 199 единогласным решением судей.