Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
АПОЭЛ
Юргорден
30
Футбол. Еврокубки
22:00
Виктория Пл
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Динамо К
Футбол. Зарубежный
22.08
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
21
Футбол. Зарубежный
22.08
Жирона
Хетафе
31
Все события
Фоторепортажи
10Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира
24Суперкубок «Зенита»: песня МакSим, Аршавин на скамейке и разгром «Спартака»
12:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

UFC разрабатывает бой Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона

Уроженец Казахстана, непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов (16−0) следующий бой может провести против 39-летнего полусредневеса Стивена Томпсона (16−6).

Наверх

Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани на шоу The MMA Hour, добавив, что UFC очень заинтересованы в этом поединке.

Рахмонов победил 10-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26−9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

В UFC Рахмонов провел четыре поединка. За свою карьеру он ни разу не довел бой до судейского решения.

Томпсон идет на серии из двух поражений. 18 декабря 2021 года он проиграл Белалу Мухаммаду (21−3) на UFC Fight Night 199 единогласным решением судей.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь