UFC разрабатывает бой Шавката Рахмонова и Стивена Томпсона

Об этом сообщил журналист Ариэль Хельвани на шоу The MMA Hour, добавив, что UFC очень заинтересованы в этом поединке.

Рахмонов победил 10-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26−9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 26 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе, США.

В UFC Рахмонов провел четыре поединка. За свою карьеру он ни разу не довел бой до судейского решения.