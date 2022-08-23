Уайт про выступление Двалишвили в бою с Альдо: «Мы дали ему возможность проявить себя, но он этого не сделал»

«Мне нравится Жозе, и я не хочу говорить о нем плохо, но в этом поединке он выглядел пассивно и вообще ничего не сделал. Что касается Мераба: он не действовал как парень, который хочет драться за титул. И когда его спросили о друге, который удерживает титул, и его собственных планах, он так и не ответил на этот вопрос».