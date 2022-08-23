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12:14 (мск), источник: Sports.Ru

Уайт про выступление Двалишвили в бою с Альдо: «Мы дали ему возможность проявить себя, но он этого не сделал»

Президент UFC Дэйна Уайт раскритиковал выступление Мераба Двалишвили в бою с Жозе Альдо.

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На UFC 278 грузин победил бразильца единогласным решением судей.

«Мне нравится Жозе, и я не хочу говорить о нем плохо, но в этом поединке он выглядел пассивно и вообще ничего не сделал. Что касается Мераба: он не действовал как парень, который хочет драться за титул. И когда его спросили о друге, который удерживает титул, и его собственных планах, он так и не ответил на этот вопрос».

Мы дали ему возможность проявить себя, но он этого не сделал. Я понимаю, что он дрался не с кем-нибудь, а с Жозе Альдо, но было не похоже, что Мераб сильно усердствовал и показал все, что мог.

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