Официально: Бой Фергюсон — Ли Цзиньлян состоится 11 сентября на UFC 279
UFC анонсировал поединок Тони Фергюсона и Ли Цзиньляна.
UFC анонсировал поединок Тони Фергюсона и Ли Цзиньляна.
Бой в полусреднем весе состоится 11 сентября в рамках UFC 279 в Лас-Вегасе, где главным событием станет поединок Хамзата Чимаева и Нейта Диаза.
Фергюсон идет на серии из четырех поражений подряд. В мае он проиграл нокаутом во втором раунде Майклу Чендлеру.
Цзиньлян в июле победил нокаутом во втором раунде Муслима Салихова.