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12:03 (мск), источник: Sports.Ru

Официально: Бой Фергюсон — Ли Цзиньлян состоится 11 сентября на UFC 279

UFC анонсировал поединок Тони Фергюсона и Ли Цзиньляна.

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Бой в полусреднем весе состоится 11 сентября в рамках UFC 279 в Лас-Вегасе, где главным событием станет поединок Хамзата Чимаева и Нейта Диаза.

Фергюсон идет на серии из четырех поражений подряд. В мае он проиграл нокаутом во втором раунде Майклу Чендлеру.

Цзиньлян в июле победил нокаутом во втором раунде Муслима Салихова.

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