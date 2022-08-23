Нурулло Алиев примет участие в Претендентской серии Даны Уайта

«Дана, спасибо тебе за то, что сдержал свое слово и предоставил мне возможность подраться за контракт с UFC. 20-го сентября иншаАллах у нас тоже будет боец в UFC…», — написал Алиев в соцсетях, опубликовав совместную фотографию с главой UFC.