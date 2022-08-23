Нурулло Алиев примет участие в Претендентской серии Даны Уайта
Непобежденный боец из Таджикистана Нурулло Алиев (6−0) примет участие в Претендентской серии Даны Уайта. Об этом сообщил Алиев в своих соцсетях.
Непобежденный боец из Таджикистана Нурулло Алиев (6−0) примет участие в Претендентской серии Даны Уайта. Об этом сообщил Алиев в своих соцсетях.
«Дана, спасибо тебе за то, что сдержал свое слово и предоставил мне возможность подраться за контракт с UFC. 20-го сентября иншаАллах у нас тоже будет боец в UFC…», — написал Алиев в соцсетях, опубликовав совместную фотографию с главой UFC.
Алиев в последний раз дрался в сентябре 2021 года. Он победил Кирилла Крюкова (9−4) единогласным решением судей на турнире AMC Fight Nights & Eagle FC: памяти Абдулманапа Нурмагомедова.