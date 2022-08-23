Менеджер Макгрегора анонсировал возвращение ирландца в UFC

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«Конор готовится к большому возвращению в следующем году. Его нога все еще заживает, но он тренируется как сумасшедший два раза в день каждый день. Он тренируется со всей командой. Он находится в отличной форме — осталось только внести последние коррективы, чтобы полностью восстановить ногу», — рассказал Симпсон.

34-летний Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, полученном в бою с американцем Дастином Порье в июле 2021 г. С тех пор Конор не выходил в октагон.

Макгрегор начал выступления в ММА в 2008 г. С 2016 г. ирландец трижды объявлял о завершении выступлений, но каждый раз возвращался. По словам Макгрегора, причиной ухода из спорта становилась утрата интереса к смешанным единоборствам. На его счету 28 поединков в ММА, 22 из них он выиграл (19 — нокаутом), в шести проиграл. Макгрегор первым в истории UFC завоевал пояса в двух категориях — в легком и полулегком весе.