Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
АПОЭЛ
Юргорден
30
Футбол. Еврокубки
22:00
Виктория Пл
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Динамо К
Футбол. Зарубежный
22.08
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
21
Футбол. Зарубежный
22.08
Жирона
Хетафе
31
Все события
Фоторепортажи
11«Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА
17Чемпионат России по регби. «Динамо» Москва — «Енисей-СТМ» Красноярск
18:30 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Менеджер Макгрегора анонсировал возвращение ирландца в UFC

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор собирается вернуться в октагон в следующем году. Об этом сообщает портал MMA Junkie со ссылкой на менеджера экс-чемпиона UFC Тима Симпсона.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

«Конор готовится к большому возвращению в следующем году. Его нога все еще заживает, но он тренируется как сумасшедший два раза в день каждый день. Он тренируется со всей командой. Он находится в отличной форме — осталось только внести последние коррективы, чтобы полностью восстановить ногу», — рассказал Симпсон.

34-летний Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, полученном в бою с американцем Дастином Порье в июле 2021 г. С тех пор Конор не выходил в октагон.

Макгрегор начал выступления в ММА в 2008 г. С 2016 г. ирландец трижды объявлял о завершении выступлений, но каждый раз возвращался. По словам Макгрегора, причиной ухода из спорта становилась утрата интереса к смешанным единоборствам. На его счету 28 поединков в ММА, 22 из них он выиграл (19 — нокаутом), в шести проиграл. Макгрегор первым в истории UFC завоевал пояса в двух категориях — в легком и полулегком весе.

В мае 2016 г. Макгрегор объявил о желании попробовать свои силы в профессиональном боксе. В августе 2017 г. он встретился в ринге с бывшим чемпионом мира Флойдом Мейвезером. Макгрегор проиграл поединок техническим нокаутом в 10-м раунде.

 Легендарный матч в разрушенном Сталинграде: мяч с самолета, патефон на трибунах и «Спартак» на поле
150 рублей за «халтурку» и 60 — за победу над «Динамо» Киев: Игорь Шалимов вспоминает свой «Спартак»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь