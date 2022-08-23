Александр Шлеменко раскрыл суть конфликта с Федором Емельяненко
Популярный российский боец Александр Шлеменко рассказал о сути конфликта с легендой ММА Федором Емельяненко.
Популярный российский боец Александр Шлеменко рассказал о сути конфликта с легендой ММА Федором Емельяненко.
Шлеменко раскритиковал Емельяненко-старшего за уход с поста почетного президента Союза ММА России, сравнив поступок Федора с действиями Иуды.
— Вы как-то решили конфликт с Федором Емельяненко?
— Конфликта не было. Федор — старший. Я, как младший, хотел, чтобы он взял на себя ответственность и раскрыл всю суть ситуации, которая возникла вокруг Союза ММА России. Я хотел понимать, куда движется организация, в которой мы состоим, под эгидой которой мы проводим свои турниры. Нельзя умалчивать о том, какие были нарушения. О них нужно говорить. Я спросил об этом, а все расценили, что это конфликт. Меня, наверное, посчитали выскочкой, — заявил Шлеменко в интервью Mma.metaratings.ru.
Александр Шлеменко является советником президента Союза ММА России.