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21:11 (мск), источник: Sport24

Александр Шлеменко раскрыл суть конфликта с Федором Емельяненко

Популярный российский боец Александр Шлеменко рассказал о сути конфликта с легендой ММА Федором Емельяненко.

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Источник: РИА "Новости"

Шлеменко раскритиковал Емельяненко-старшего за уход с поста почетного президента Союза ММА России, сравнив поступок Федора с действиями Иуды.

— Вы как-то решили конфликт с Федором Емельяненко?

— Конфликта не было. Федор — старший. Я, как младший, хотел, чтобы он взял на себя ответственность и раскрыл всю суть ситуации, которая возникла вокруг Союза ММА России. Я хотел понимать, куда движется организация, в которой мы состоим, под эгидой которой мы проводим свои турниры. Нельзя умалчивать о том, какие были нарушения. О них нужно говорить. Я спросил об этом, а все расценили, что это конфликт. Меня, наверное, посчитали выскочкой, — заявил Шлеменко в интервью Mma.metaratings.ru.

Александр Шлеменко является советником президента Союза ММА России.

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