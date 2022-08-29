Американский боец UFC поделился мнением о русской кухне

На видео боец пробует традиционное русское блюдо — селедку под шубой. Американец заявил, что ему не понравился салат и он предпочел бы ему чизбургер. «Я попробовал и сказал: “Неудивительно, что русские такие безумные”. Это было ужасно невкусно», — заключил О’Мэлли.