Американский боец UFC поделился мнением о русской кухне

На видео боец пробует традиционное русское блюдо — селедку под шубой. Американец заявил, что ему не понравился салат и он предпочел бы ему чизбургер. «Я попробовал и сказал: “Неудивительно, что русские такие безумные”. Это было ужасно невкусно», — заключил О’Мэлли.
20 июля стало известно, что О’Мэлли проведет бой против россиянина Петра Яна. Поединок пройдет в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби 22 октября.
15 августа 2020 года на турнире UFC 252 в соглавном поединке О’Мэлли проиграл техническим нокаутом эквадорцу Марлону Веру. Это единственное поражение в карьере бойца при 15 победах. Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся.