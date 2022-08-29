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19:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Непобежденный в UFC россиянин Магомедшарипов назвал причину ухода из спорта

Российский боец смешанного стиля (ММА) Забит Магомедшарипов назвал причины ухода из спорта и Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит YouTube-канал FIGHTING FLASHBACK.

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Источник: AFP 2022

«Причин было много. В первую очередь, из-за отказов драться со мной. Я не получал поединков на протяжении двух лет. Потом были травмы, и я много болел. Я так и не выздоровел. Таких причин было много. Главная заключается в том, что я не мог драться», — заявил Магомедшарипов. Россиянин добавил, что боссы UFC не выполнили своих обещаний, не дав ему титульный бой.

16 июня непобежденный в UFC Магомедшарипов завершил карьеру. Последний поединок в рамках американского промоушена российский боец провел в ноябре 2019 года на турнире в Москве. Тогда он выиграл у американца Келвина Кэттара единогласным решением судей.

Магомедшарипов начала сотрудничать с UFC в сентябре 2017 года. В организации он выиграл шесть из шести боев. Всего на счету россиянина 18 побед при единственном поражении в MMA.

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