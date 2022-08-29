Непобежденный в UFC россиянин Магомедшарипов назвал причину ухода из спорта

«Причин было много. В первую очередь, из-за отказов драться со мной. Я не получал поединков на протяжении двух лет. Потом были травмы, и я много болел. Я так и не выздоровел. Таких причин было много. Главная заключается в том, что я не мог драться», — заявил Магомедшарипов. Россиянин добавил, что боссы UFC не выполнили своих обещаний, не дав ему титульный бой.