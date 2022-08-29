Официально: Усман Нурмагомедов проведет титульный бой в Bellator 19 ноября

Пресс-служба Bellator объявила, что 19 ноября в Чикаго (США) Нурмагомедов выйдет в октагон против действующего чемпиона бразильца Патрики Фрейре.

24-летний Нурмагомедов, который в конце июля возглавил рейтинг Bellator в легком весе, одержал за карьеру 15 побед и ни разу не проигрывал. На счету 36-летнего Фрейре 24 победы и 10 поражений.