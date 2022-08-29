Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Валенсия
Атлетико
00
Футбол. Зарубежный
21:00
Кадис
Атлетик
04
Футбол. Первый дивизион
20:00
Арсенал
Енисей
22
Футбол. Кубок России
30.08
Текстильщик
2DROTS
Футбол. Кубок России
30.08
Спартак Нч
Машук-КМВ
Футбол. Зарубежный
30.08
Сассуоло
Милан
Все события
Фоторепортажи
33Тюкавин прервал неудачную серию «Динамо», Абаскаль впервые проиграл со «Спартаком» в РПЛ: фото дерби
11«Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА
23:15 (мск), источник: Sport24

Официально: Усман Нурмагомедов проведет титульный бой в Bellator 19 ноября

Непобежденный российский боец легчайшего веса Усман Нурмагомедов проведет бой за пояс чемпиона Bellator в легком весе.

Наверх

Пресс-служба Bellator объявила, что 19 ноября в Чикаго (США) Нурмагомедов выйдет в октагон против действующего чемпиона бразильца Патрики Фрейре.

24-летний Нурмагомедов, который в конце июля возглавил рейтинг Bellator в легком весе, одержал за карьеру 15 побед и ни разу не проигрывал. На счету 36-летнего Фрейре 24 победы и 10 поражений.

На турнире Bellator288 также состоится повторный поединок действующего чемпиона в полутяжелом весе россиянина Вадима Немкова с американцем Кори Андерсоном.

 Татьяна Лисицына выложила горячие фото в купальнике, похваставшись роскошной фигурой: «Какая грудь! Ничего себе!»
Русскую участницу Олимпийских игр укусили за интимное место: «Беспрецедентная наглость и хамство»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь