Официально: Усман Нурмагомедов проведет титульный бой в Bellator 19 ноября
Непобежденный российский боец легчайшего веса Усман Нурмагомедов проведет бой за пояс чемпиона Bellator в легком весе.
Непобежденный российский боец легчайшего веса Усман Нурмагомедов проведет бой за пояс чемпиона Bellator в легком весе.
Пресс-служба Bellator объявила, что 19 ноября в Чикаго (США) Нурмагомедов выйдет в октагон против действующего чемпиона бразильца Патрики Фрейре.
24-летний Нурмагомедов, который в конце июля возглавил рейтинг Bellator в легком весе, одержал за карьеру 15 побед и ни разу не проигрывал. На счету 36-летнего Фрейре 24 победы и 10 поражений.
На турнире Bellator288 также состоится повторный поединок действующего чемпиона в полутяжелом весе россиянина Вадима Немкова с американцем Кори Андерсоном.