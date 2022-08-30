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21:03 (мск), источник: Sport24

Россиянка Алексеева подписала контракт с UFC на 4 поединка

Российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева, также известная как «Русская Ронда», заключила контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

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Источник: @slava_alex_mma

«Алексеева подписала контракт с UFC на четыре боя. Дебют пройдет в декабре», — сообщили ТАСС в команде спортсменки.

Ранее 32-летняя россиянка выступала в организации Bellator. На ее счету 4 победы и 1 поражение.

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