Россиянка Алексеева подписала контракт с UFC на 4 поединка
Российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева, также известная как «Русская Ронда», заключила контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
Российский боец смешанных единоборств Ирина Алексеева, также известная как «Русская Ронда», заключила контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
«Алексеева подписала контракт с UFC на четыре боя. Дебют пройдет в декабре», — сообщили ТАСС в команде спортсменки.
Ранее 32-летняя россиянка выступала в организации Bellator. На ее счету 4 победы и 1 поражение.