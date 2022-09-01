Александр Емельяненко одним ударом кулака разбил арбуз
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал видео, как он одним ударом кулака разбивает арбуз.
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал видео, как он одним ударом кулака разбивает арбуз.
Емельяненко проиграл два последних боя по правилам ММА. 41-летний спортсмен должен провести следующий поединок с Вячеславом Дациком в сентябре.
Ранее Емельяненко признался, что бросил пить и «хулиганить», сосредоточившись на своей спортивной карьере.