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16:46 (мск), источник: Sport24

Александр Емельяненко одним ударом кулака разбил арбуз

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал видео, как он одним ударом кулака разбивает арбуз.

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Емельяненко проиграл два последних боя по правилам ММА. 41-летний спортсмен должен провести следующий поединок с Вячеславом Дациком в сентябре.

Ранее Емельяненко признался, что бросил пить и «хулиганить», сосредоточившись на своей спортивной карьере.

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