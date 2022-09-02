Однорукий боец ММА устроил драку со зрителями после поединка
Однорукий боец ММА Александр Карапетян устроил драку со зрителями на турнире Сибирской бойцовской лиги (SFL), сообщает РИА Новости.
Однорукий боец ММА Александр Карапетян устроил драку со зрителями на турнире Сибирской бойцовской лиги (SFL), сообщает РИА Новости.
Карапетян потерпел поражение, после которого давал интервью в октагоне. Однако из зрительного зала в его сторону понеслись оскорбления.
Боец отбросил микрофон, перемахнул через клетку и набросился на одного из зрителей. Инцидент смогло успокоить только вмешательство охраны.