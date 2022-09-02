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18:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Однорукий боец ММА устроил драку со зрителями после поединка

Однорукий боец ММА Александр Карапетян устроил драку со зрителями на турнире Сибирской бойцовской лиги (SFL), сообщает РИА Новости.

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Карапетян потерпел поражение, после которого давал интервью в октагоне. Однако из зрительного зала в его сторону понеслись оскорбления.

Боец отбросил микрофон, перемахнул через клетку и набросился на одного из зрителей. Инцидент смогло успокоить только вмешательство охраны.

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