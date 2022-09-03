«Волна пошла». Александр Емельяненко поиграл мышцами в бане
Популярный российский боец Александр Емельяненко опубликовал новое забавное видео в социальных сетях.
Популярный российский боец Александр Емельяненко опубликовал новое забавное видео в социальных сетях.
В «свежем» ролике Емельяненко-младший играет мышцами, сидя в бане. «А теперь волна пошла», — иронично сказал Александр, напрягая мускулы по цепочке от правой руки к левой.
24 сентября Александр Емельяненко проведет бой по правилам бокса против Вячеслава Дацика. Поединок возглавит турнир Hardcore Boxing в Москве.