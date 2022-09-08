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11:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский боец MMA обратился к россиянам перед боем в Москве

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алекс Николсон обратился к россиянам перед поединком на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве. Его слова приводятся на сайте телеканала.

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Источник: AP 2022

«С вами Алекс “Спартанец” Николсон. Очень рад посетить Москву, Россию и устроить шоу!», — заявил 32-летний спортсмен. Он добавил, что будет рад провести поединок против россиянина Вагаба Вагабова.

Поединок между Николсоном и Вагабовым пройдет 30 сентября в Москве. Он возглавит кард соревнований в тяжелом весе.

Николсон является бывшим бойцом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Американец провел 32 боя по правилам MMA, в которых одержал 18 побед и потерпел 14 поражений. На счету 36-летнего Вагабова 29 побед, одно поражение и одна ничья.

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