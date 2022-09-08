Американский боец MMA обратился к россиянам перед боем в Москве

«С вами Алекс “Спартанец” Николсон. Очень рад посетить Москву, Россию и устроить шоу!», — заявил 32-летний спортсмен. Он добавил, что будет рад провести поединок против россиянина Вагаба Вагабова.

Поединок между Николсоном и Вагабовым пройдет 30 сентября в Москве. Он возглавит кард соревнований в тяжелом весе.