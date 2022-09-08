Фергюсон: Я — единственный, кто может вытащить Хабиба с пенсии
Боец ММА Тони Фергюсон считает, что он единственный, кто может возобновить карьеру экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Боец ММА Тони Фергюсон считает, что он единственный, кто может возобновить карьеру экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Я — единственный, кто может вытащить Хабиба с пенсии. Когда дело доходит до потери близкого человека, тебе безусловно нужно взять паузу в выступлениях, многое переосмыслить и сделать то, что считаешь нужным.
Но его отец говорил, что бой между мной и Хабибом должен состояться. Он сказал это незадолго до смерти, и Хабиб должен это помнить и понимать», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался в возрасте 57 лет в июле 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусом. В октябре Хабиб одержал победу над Джастином Гэтжи и объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.