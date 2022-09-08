Фергюсон: Я — единственный, кто может вытащить Хабиба с пенсии

«Я — единственный, кто может вытащить Хабиба с пенсии. Когда дело доходит до потери близкого человека, тебе безусловно нужно взять паузу в выступлениях, многое переосмыслить и сделать то, что считаешь нужным.



Но его отец говорил, что бой между мной и Хабибом должен состояться. Он сказал это незадолго до смерти, и Хабиб должен это помнить и понимать», — приводит слова Фергюсона MMA Fighting.