«Дайте мне съесть эту курицу!» Блогер Хасбик попросил организовать ему бой с Макгрегором

«Эй, дядя Дэйна Уайт и UFC, дайте этому случиться, дайте мне съесть эту курицу — Макгрегора. Я голоден, и я размажу его благодаря своему горному духу. Мой брат Хабиб уделал Конора и его команду, теперь моя очередь вырасти», — написал Хасбик в социальных сетях.