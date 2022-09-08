«Дайте мне съесть эту курицу!» Блогер Хасбик попросил организовать ему бой с Макгрегором
Российский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, ответил на очередные оскорбления со стороны ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.
Российский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, ответил на очередные оскорбления со стороны ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.
Сегодня Макгрегор назвал Хасбика маленьким калекой.
«Эй, дядя Дэйна Уайт и UFC, дайте этому случиться, дайте мне съесть эту курицу — Макгрегора. Я голоден, и я размажу его благодаря своему горному духу. Мой брат Хабиб уделал Конора и его команду, теперь моя очередь вырасти», — написал Хасбик в социальных сетях.
Хасбулла Магомедов родился в 2002 году. Его рост составляет 93 сантиметра, а вес — 18 килограммов.