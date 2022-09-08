Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Автомобилист
Футбол. Еврокубки
19:45
Цюрих
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:45
ПСВ
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
19:45
АЕК Л
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:45
Фенербахче
Динамо К
Футбол. Еврокубки
19:45
Лудогорец
Рома
Футбол. Еврокубки
19:45
ХИК
Бетис
Футбол. Еврокубки
19:45
Мальме
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Унион Б
Юнион
Футбол. Еврокубки
19:45
Фиорентина
РФШ
Футбол. Еврокубки
19:45
Хартс
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:45
Андерлехт
Силькеборг
Футбол. Еврокубки
19:45
Вильярреал
Лех
Футбол. Еврокубки
19:45
Аустрия
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
19:45
Словацко
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:45
Ницца
Кельн
Футбол. Еврокубки
19:45
Балкани
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Омония
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
22:00
Нант
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Фрайбург
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Стяуа
Футбол. Еврокубки
22:00
Днепр-1
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
Вадуц
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Юргорден
Футбол. Еврокубки
22:00
Сивасспор
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Пюник
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Жальгирис В
Все события
Фоторепортажи
33Тюкавин прервал неудачную серию «Динамо», Абаскаль впервые проиграл со «Спартаком» в РПЛ: фото дерби
27ЦСКА — «Ак Барс»: Загитова на трибуне и первый гол Радулова
13:56 (мск), источник: Sport24

«Дайте мне съесть эту курицу!» Блогер Хасбик попросил организовать ему бой с Макгрегором

Российский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, ответил на очередные оскорбления со стороны ирландского бойца UFC Конора Макгрегора.

Наверх
Источник: Sport24

Сегодня Макгрегор назвал Хасбика маленьким калекой.

«Эй, дядя Дэйна Уайт и UFC, дайте этому случиться, дайте мне съесть эту курицу — Макгрегора. Я голоден, и я размажу его благодаря своему горному духу. Мой брат Хабиб уделал Конора и его команду, теперь моя очередь вырасти», — написал Хасбик в социальных сетях.

Хасбулла Магомедов родился в 2002 году. Его рост составляет 93 сантиметра, а вес — 18 килограммов.

 «Ирина Нельсон выложила обнаженное фото в бане». Красавица из REFLEX придумала пикантный заголовок к своему снимку
Одна из самых красивых спортсменок России выложила горячие фото в купальнике с отдыха в Турции
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь