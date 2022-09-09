UFC отменил пресс-конференцию Чимаева и Диаса после массовой драки

Бой между Чимаевым и Диасом должен пройти 10 сентября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 279. Ранее сообщалось, что для 37-летнего Диаса этот поединок станет последним по контракту с UFC.

«Пресс-конференции не будет, приношу свои извинения, но у нас очень странная ситуация. Такого не было в истории компании, так что, поверьте мне, это правильное решение не проводить пресс-конференцию сейчас. Ради безопасности каждого», — цитирует Уайта официальный аккаунт UFC Russia.

Как сообщил журналист Ариэль Хельвани в своем Twitter, главными участниками стычки стали Хамзат Чимаев и американец Кевин Холланд, который также проведет поединок на UFC 279. Позднее к ним примкнули другие бойцы и их команды. По некоторым данным, в драке приняли участие около 100 человек.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3HTEzOOJtnQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как позднее написал в своем Twitter Холанд, он обратился к Чимаеву с предложением «постричь бороду этому клоуну». Чимаев выложил видео в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская) со словами: «Говорил я им всем не шутить с нами. Кевин свое получил, Диас свое получил».