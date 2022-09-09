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21:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чимаев провалил взвешивание перед главным боем турнира UFC 279

Боец из Швеции Хамзат Чимаев провалил взвешивание перед главным боем турнира UFC 279 против Нейта Диаса.

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Источник: Reuters

Боец получил дополнительный час, чтобы согнать лишний вес и уложиться в необходимые параметры. Ранее Диас успешно прошел процедуру взвешивания перед боем с Хамзатом Чимаевым. Его вес составил 77,56 кг.

Чимаев и Диас возглавят турнир UFC 279, который состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе. На счету Чимаеве 11 побед в 11-ти поединках, у Диаса — 20 побед и 13 поражений.

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