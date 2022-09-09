Чимаев провалил взвешивание перед главным боем турнира UFC 279
Боец из Швеции Хамзат Чимаев провалил взвешивание перед главным боем турнира UFC 279 против Нейта Диаса.
Боец из Швеции Хамзат Чимаев провалил взвешивание перед главным боем турнира UFC 279 против Нейта Диаса.
Боец получил дополнительный час, чтобы согнать лишний вес и уложиться в необходимые параметры. Ранее Диас успешно прошел процедуру взвешивания перед боем с Хамзатом Чимаевым. Его вес составил 77,56 кг.
Чимаев и Диас возглавят турнир UFC 279, который состоится в ночь на 11 сентября в Лас-Вегасе. На счету Чимаеве 11 побед в 11-ти поединках, у Диаса — 20 побед и 13 поражений.