Позор года. Диаз отправил лесом провалившего весогонку Чимаева

Случился самый немыслимый сценарий, который не снился Дане Уайту даже в самых страшных кошмарах. Один из самых многообещающих бойцов UFC Хамзат дважды за сутки жёстко подставил своего босса. Сначала он заварил самую массовую потасовку в истории ММА, а следом провалил взвешивание.

И ладно, если бы лишний вес измерялся в сотнях граммов, но Борз оставил 3,5 кг лишка. Как такое возможно? Это фиаско покрупнее того, что приключилось с Чарльзом Оливейрой перед майским поединком против Джастина Гэтжи. В том случае его подставили организаторы, а Чимаев в одиночку исполнил подставу года. Судя по его выражению лица, стыда там было совсем немного.

Обычно за такие нарушения у бойцов вычитают по 20−30% от гонорара. Но Чимаев и тут превзошёл самого себя, отхватив два штрафа за одни сутки. И это ещё с ним по-божески обойдутся, если всё ограничится вычетами, ибо последствия такого провала куда более серьёзные.

По сведениям различных инсайдеров, Нейт Диаз может отказаться от боя.

Вот что, например, написал известный журналист Бретт Окамото:



«Я просто говорю, что никакой инсайдерской информации по этому поводу нет, но если я что-то знаю о Нейте Диазе, вы можете выбросить идею завтрашнего промежуточного веса в окно прямо сейчас. Опять же, это не от него. Но я не вижу мира, в котором он согласился бы на это».



Скорее всего, в эти минуты Дана Уайт пытается спасти главный бой турнира. И если ему это удастся, ему можно ставить памятник, а также брать на вооружение его скиллы антикризисного менеджмента. А если даже босс UFC окажется бессилен перед Стоктонским гангстером, тогда Чимаева ждут очень тяжёлые последствия.

В лучшем случае это большой штраф и понижение в рейтинге с крайне мутными перспективами побороться за пояс. В худшем — это увольнение из UFC. В этой подставе Чимаев может винить только себя. В прошлом году он был едва ли не самым главным медиаактивом лиги, а сейчас рискует стать козлом отпущения. Похоже, Борз сам себя лишил титульных шансов. И это большая трагедия и позор в одном лице.