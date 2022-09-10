«Заткнитесь!» Чимаев провалил взвешивание, получил другого соперника и послал американских фанатов

Главные бои UFC 279:

Нейт Диас vs Тони Фергюсон. Полусредний вес (до 77,6 кг). Главный бой, 5 раундов.

Хамзат Чимаев vs Кевин Холланд. Промежуточный вес (до 81,6 кг). Со-главный бой, 5 раундов.

Ли Цзинлян vs Даниэль Родригес. Промежуточный вес (до 81,6 кг). 3 раунда.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/zAqcvViOUPY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Последние 30 часов в UFC получились исключительно богатыми на события. Сначала из-за потасовки в кулуарах была отменена пресс-конференция, а затем Хамзат Чимаев превысил лимит веса почти на три с половиной килограмма. Бой с Нейтом Диасом был отменен, теперь турнир UFC 279 возглавит поединок между Диасом и Тони Фергюсоном, а Чимаев подерется с Кевином Холландом.

«Драка»

Потасовка, из-за которой сорвалась пресс-конференция в MGM Grand, началась с Холланда. Кевин подошел к Хамзату и предложил ему бесплатному подстричь бороду. Далее доверимся информации журналиста ESPN Майка Раймонди: Чимаев шутку не оценил, бойцы стали толкаться, их бросились разнимать, и тут Хамзат выбросил фронт-кик. Драки не случилось — парней растащили. Забавно, что Чимаева оттаскивал Ли Цзинлян, с которым он бился в октябре прошлого года в Абу-Даби. Также нейтрализовать конфликт помог бывший боец UFC, а сейчас менеджер Тики Госн (был в углу Александра Волкова во время боя с Жаирзиньо Розенстрайком). Госну досталось от ребят из команды Нейта Диаса. Они подумали, что Тики представляет команду Чимаева, и начали кидать в него пластиковыми бутылками с водой, а еще надавали пинков и даже пощечин. Президент UFC Дана Уайт за это удостоил Госна отдельной благодарности (они, кстати, хорошие друзья).

Также Уайт, объясняя причину отмены пресс-конференции, заявил, что команда Диаса насчитывала 57 человек, а команда Чимаева — чуть больше 30. Таким образом он дал повод российским СМИ наделать заголовки, что в потасовке участвовало порядка ста человек. Это, конечно, полный бред. Если бы там дрались 100 человек, половина из которых — бойцы, на место пришлось бы вызывать американский аналог ОМОНа, а вокруг, свернувшись калачиком, лежали бы побитые люди. Ничего такого там не было и подавно, и все же заварушкой Чимаева с Холландом и тумаками Госну дело наверняка не ограничилось. Например, Даррен Тилл, не заставший начало конфликта, сообщил Mac Life, что Хамзат кинул кого-то прогибом (а вот Нейта Диаса на месте инцидента Тилл не увидел).

Но все равно — никакой глобальной массовой драки там не было. А Дана Уайт, скорее всего, отменил пресс-конференцию, чтобы предотвратить возможность беспорядков, битвы стенку на стенку и всего такого. Что странно, так это отсутствие видеозаписей и потасовки Чимаева с Холландом, и дальнейшего кипиша.

Взвешивание

Чимаев в 2020-м провел один поединок в полусреднем весе, и уложился в лимит рейтингового боя (77,6 кг). В прошлом году перед боем с Цзянляном он тоже сделал вес. Да, тогда Чимаев с первой попытки выдал перевес, схватившись за полотенце, затем дважды показывал странные 75 килограммов — и там тоже не обошлось без полотенца, но потом все-таки вписался в требуемые 77,6 кг. Перед поединком с Гилбертом Бернсом Хамзат и вовсе сделал чемпионский вес — 77,1 кг. Все, кто тренировался с Чимаевым, рассказывали, что он исключительно вынослив. Однако в бою с Бернсом Хамзат выдохся довольно быстро. Да, темп поединка был сумасшедшим, но сейчас складывается впечатление, что силы покинули его в том числе из-за весогонки. Перед сорванным в итоге боем с Диасом он, как уже было сказано, превысил лимит почти на 3,5 килограмма (80,97 кг). Причем на весы он ступил в хорошем настроении, с видом уверенного в себе человека и даже показал в сторону журналистов средний палец. А вскоре выложил в Twitter вот такую картинку с подписью: «Даррен Тилл, это ты во всем виноват!».

Диас от комментариев воздержался, но ретвитнул пост бойца UFC Янси Медейроса, который написал следующее: «Чимаев не проваливал взвешивание, он просто не хотел гонять вес». И тут стоит обратить внимание на пост девушки под ником Мини Хабиб, американской фанатки Хабиба Нурмагомедова, которая ходит в папахе. «Наткнулась на Хамзата Чимаева, — написала она. — Он часами тусовался в ресторане, пил газированную минералку и ел накануне взвешивания. И вот Хамзат не сделал вес. Я переживала всю ночь — после того, как увидела это. Надеюсь, бой завтра все же состоится». Журналист Ариэль Хельвани сообщил, что, по его данным, Чимаев не сделал вес по «медицинским причинам». Дана Уайт же рассказал в эфире Sports Center, что у Хамзата начались судороги, после чего врач рекомендовал ему прекратить сгонку.

Рокировка

Диас, четко уложившийся в лимит веса, от боя Чимаевым все же отказался. Но в UFC нашли выход из ситуации. Нейту дали в соперники Тони Фергюсона, который должен был подраться с Ли Цзинляном, Чимаеву — Холланда (они будут биться в промежуточном весе, причем Кевин показал на взвешивании 81,4 кг, то есть всего-то на 400 граммов больше, чем Хамзат). Цзинлян же сразится с Даниэлем Родригесом, который планировался в качестве оппонента Холланда.

Можно подумать, что это многоходовка UFC — промоушен в этом году не провел ни одного по-настоящему финансово успешного турнира, ему позарез нужны большие продажи PPV. Бой Диаса и Фергюсона — бой двух легенд, у Чимаева и Холланда есть конфликт — двигатель раскрутки в ММА. Но обычно теории заговора так теориями и остаются. Ариэль Хельвани утверждает, что кард спас вице-президент промоушена Хантер Кэмпбелл — серый кардинал UFC, как его в интервью «СЭ» как-то назвал менеджер Петра Яна Саят Абдрахманов.

Битва взглядов

Самой яркой частью церемонии стали экспресс-интервью Кевина Холланда и Хамзата Чимаева.

«Они называют себя гангстерами, но они не гангстеры. Их красят перед съемками», — сказал Холланд, видимо, имея в виду Чимаева и его друзей.

Хамзат же выступил жестче. Когда он зашел в зал, когда к нему поднесли микрофон, зрители в зале засвистели. «Мне не позволили гонять вес, хотя я хотел сгонять его дальше… Эй, это Чечня, ублюдки! — выкрикнул Чимаев. — Заткнитесь, ребятки! Я т****у вашего парня так же, как это сделал вчера за кулисами. Мне плевать [с кем драться], я размажу любого! Я пришел сюда, чтобы всех т*****ь! Я тут буду рулить!».