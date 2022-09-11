Чимаев в первом раунде победил Холланда удушающим приёмом

Бой завершился досрочной победой Чимаева в первом раунде удущающим приёмом.

Для Чимаева эта победа стала 12-й в карьере. Боец чеченского происхождения пока не потерпел ни одного поражения. Предыдущий бой Чимаев выиграл у Гилберта Бёрнса единогласным решением судей.

Холланд, в свою очередь, потерпел восьмое поражение в карьере при 23 победах.