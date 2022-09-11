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09:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Чимаев в первом раунде победил Холланда удушающим приёмом

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В рамках соглавного боя шведский боец Хамзат Чимаев встречался с американцем Кевином Холландом.

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Источник: Reuters

Бой завершился досрочной победой Чимаева в первом раунде удущающим приёмом.

Для Чимаева эта победа стала 12-й в карьере. Боец чеченского происхождения пока не потерпел ни одного поражения. Предыдущий бой Чимаев выиграл у Гилберта Бёрнса единогласным решением судей.

Холланд, в свою очередь, потерпел восьмое поражение в карьере при 23 победах.

Напомним, изначально Чимаев должен был драться с Диазом, однако из-за того, что он не уложился в рамки полусреднего веса из-за проблем со здоровьем, UFC пришлось изменить главный кард проходящего турнира.

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