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09:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Тони Фергюсон проиграл Нейту Диазу удушающим приёмом в четвёртом раунде

В ночь с 10 на 11 сентября мск в Лас-Вегасе проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 279. В рамках главного боя американец Нейт Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном.

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Источник: AP 2022

Бой завершился досрочной победой Диаза удушающим приёмом (гильотиной) в четвёртом раунде.

Теперь на счету Диаза 24 победы при 13-ти поражений. Фергюсон выиграл 25 боёв и потерпел восемь поражений.

Предыдущий бой Нейт Диаз проиграл Леону Эдвардсу единогласным решением судей. Тони Фергюсон проиграл четыре предыдущих боя. Последним соперником американского бойца был Майкл Чендлер. Фергюсон проиграл тот бой нокаутом.

Напомним, в рамках соглавного боя вечера шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев удушающим приёмом в первом раунде одолел американца Кевина Холланда.

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