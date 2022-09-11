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10:02 (мск), источник: Sports.Ru

Нейт Диаз заявил, что уходит из UFC: «У меня была самая длинная и успешная карьера. Я превзошел всех по зарплате и выживанию»

Американский полусредневес Нейт Диаз заявил, что покидает UFC после победы над Тони Фергюсоном в Нью-Йорке.

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Источник: AFP 2022

«Я здесь только для того, чтобы выполнять свою работу. У меня оставался всего один бой в UFC. И мне достался достойный соперник. Все знают, что между мной и UFC были отношения любви и ненависти все то время, что я здесь был. Привет Дэйне Уайту, Лоренцо Фертитте и Хантеру Кэмпбеллу. Спасибо им за то, что предоставляли платформу для всех, в том числе и для меня.

Я чувствую, что у меня была самая длинная и самая успешная карьера в UFC. Я превзошел всех по зарплате, превзошел всех по выживанию, и я хочу уйти из UFC не некоторое время. Мне нужно показать всем этим бойцам в UFC, как взять на себя ответственность в другом виде спорта. Потому что Конор Макгрегор не знал, как это сделать, и никто из других бойцов не знает, как это делать. Так что я собираюсь взять другую профессию и стать лучшим в этом деле. Покажу всем, и тогда вернусь сюда, чтобы получить пояс UFC. Лучший титул в мире», — сказал Диаз.

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