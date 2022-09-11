Вы успели «похоронить» Чимаева? Он ещё поставит UFC на колени
Дане Уайту предстоит решить непростую загадку, куда дальше продвигать Борза.
Дане Уайту предстоит решить непростую загадку, куда дальше продвигать Борза.
Ранним утром 11 сентября по московскому времени закончился турнир UFC 271. Сдвинутый в соглавное событие Хамзат Чимаев встречался с Кевином Холландом, который показал аналогичные Чимаеву цифры на весах. И, как ожидалось, Хамзат легко переехал своего нового оппонента. Это читалось не только на бумаге, но и по глазам Кевина. Он очень сильно волновался.
И Хамзат сразу же набросился на него через проход в ноги. Холланд выживал под давлением Борза. Американец пытался выбраться из удержания, но через две минуты попался на удушающий приём Д’Арсе, откуда он похлопал в знак сдачи. Лёгкая победа Чимаева, которого окатили вистом недовольства. С точки зрения наследия он не многое потерял, ибо стареющий Нейт Диаз не котируется в рейтингах. Однако перспективы Чимаева весьма туманны. И тот факт, что его спустили в соглавное событие турнира, очень похож на наказание бойца за угрозу срыва турнира.
При этом Борз снова показал инстинкт убийцы и вместе с ним зашкаливающую мотивацию. В то же время хедлайнеры в лице сбитых лётчиков Нейта Диаза и Тони Фергюсона больше развлекали подколами друг друга, чем публику, которая пускала висты во втором и третьем раундах. Поэтому можно констатировать, что, несмотря на сумасшедшие цифры с продаж билетов и платных трансляций, менеджмент UFC прокололся, отправив Чимаева в соглавное событие. Независимо от того, как к Хамзату все относятся, он до сих пор резонирует. В отличие от того же Тони Фергюсона, которого равнодушно приняли. Поэтому таким активом нужно дорожить, несмотря на случившееся.
Но давайте перейдём к раскладам. Что же дальше ждёт Чимаева? Если бы он уложился в вес и деклассировал Диаза, как обещал, тогда элиминатор с Ковингтоном был бы неизбежным. А так он максимально запутал Дану Уайта. Босс UFC сделал выводы и точно будет против его захода в полусредний вес. Он не потерпит ещё одного срыва такого рода.
Поэтому переход в средний дивизион выглядит компромиссным вариантом, о чём он признался на пресс-конференции по окончании турнира. Тогда Дане не придётся переживать по поводу веса и продумывания запасных вариантов на случай таких обломов. А Хамзат раскачает один из самых мёртвых дивизионов UFC, где топовых бойцов только трое (Исраэль Адесанья, Алекс Перейра и Роберт Уиттакер).
К тому же Чимаев пока не давал никаких прогнозов по поводу своих будущих выступлений, а именно, в каком весе это будет. Это станет известно общественности только после разговора с тренером и руководством лиги. Глобально у Чимаева два варианта. Первое — выбить элиминатор с Ковингтоном на чемпионский бой в полусреднем дивизионе. Но для этого ему нужно предоставить железобетонные гарантии руководству UFC, что такого больше не случится. Например, 100% вычет гонорара в случае проваленного взвешивания.
Второе — с поправкой на случившееся перестраховаться и всё-таки уйти в средний вес. У Чимаева отличные данные и для этого дивизиона: рост — 188 см, размах рук — 191 см. У экс-чемпиона UFC Роберта Уиттакера рост 182 см, а размах рук — 188 см. Поэтому Борз отлично впишется со своими габаритами.
Но гордыня и чувство невыполненного долга могут помешать такому переходу. Просто вдумайтесь: Хамзат совершил фурор именно в полусреднем весе, где взобрался на третью строчку. Будет обидно остановиться на финишной прямой, так как пройден приличный путь. В начале следующей недели выйдет обновлённый рейтинг UFC. Если Хамзата понизят в нём, тогда намёк о переходе в средний дивизион станет недвусмысленным. Иначе о чемпионских амбициях можно будет смело забыть.
Денис Дорофеев