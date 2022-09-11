Блогер Хасбик подписал контракт с UFC

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) подписал пятилетнее соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник.

«Хасбулла подписал пятилетний контракт с UFC. Он подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие», — сказал собеседник агентства.

При этом, по словам собеседника агентства, сумма контракта является «достаточно внушительной».