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11 сентября, источник: ТАСС

Блогер Хасбик подписал контракт с UFC

Об этом ТАСС сообщил источник.

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Источник: Социальные сети

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) подписал пятилетнее соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник.

«Хасбулла подписал пятилетний контракт с UFC. Он подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие», — сказал собеседник агентства.

При этом, по словам собеседника агентства, сумма контракта является «достаточно внушительной».

Магомедову 20 лет, его рост — 93 см, вес — 18 кг. Он не является профессиональным бойцом. Магомедов уже присутствовал на турнире UFC в Абу-Даби в 2021 году по приглашению президента организации Дэйны Уайта.

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