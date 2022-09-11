Блогер Хасбик подписал контракт с UFC
Об этом ТАСС сообщил источник.
Об этом ТАСС сообщил источник.
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Блогер Хасбулла Магомедов (Хасбик) подписал пятилетнее соглашение с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник.
«Хасбулла подписал пятилетний контракт с UFC. Он подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие», — сказал собеседник агентства.
При этом, по словам собеседника агентства, сумма контракта является «достаточно внушительной».
Магомедову 20 лет, его рост — 93 см, вес — 18 кг. Он не является профессиональным бойцом. Магомедов уже присутствовал на турнире UFC в Абу-Даби в 2021 году по приглашению президента организации Дэйны Уайта.