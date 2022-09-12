Нурмагомедов сравнил американские и британские школы с дагестанскими

«Если вы в Дагестане, и вы недостаточно сильны, то вы постоянно будете испытывать проблемы», — заявил спортсмен. Он также сравнил дагестанские школы с американскими и британскими, отметив, что там, в отличие от учреждений на его родине, нет буллинга.

«Там постоянно рассказывают о хулиганах в школе, но вы не представляете, что творится в школах Дагестана. У нас о таких вещах даже не расскажут», — добавил Нурмагомедов.