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17:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов сравнил американские и британские школы с дагестанскими

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов высказался об особенностях дагестанских общеобразовательных школ. Его слова приводит YouTube-канал Eman Channel.

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Источник: РИА "Новости"

«Если вы в Дагестане, и вы недостаточно сильны, то вы постоянно будете испытывать проблемы», — заявил спортсмен. Он также сравнил дагестанские школы с американскими и британскими, отметив, что там, в отличие от учреждений на его родине, нет буллинга.

«Там постоянно рассказывают о хулиганах в школе, но вы не представляете, что творится в школах Дагестана. У нас о таких вещах даже не расскажут», — добавил Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Он трижды защитил пояс, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, одержав победу над американцем Джастином Гейджи.

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