Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Нижний Новгород
Химки
00
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Трактор
Футбол. Кубок России
17:30
Динамо
Ахмат
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Куньлунь
21
Футбол. Еврокубки
19:45
Виктория Пл
Интер
Футбол. Еврокубки
19:45
Спортинг
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Брюгге
Футбол. Еврокубки
22:00
Байер
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Айнтрахт Ф
Все события
Фоторепортажи
22500-я победа «Спартака» в ЧР
10Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира
11:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов выбрал между футболом и MMA

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выбрал между футболом и смешанными единоборствами (MMA). Его слова приводит YouTube-канал Eman Channel.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мне нравится футбол. Он вообще гораздо лучше ММА. Люди задают вопрос: “А почему ты тогда стал бойцом смешанных единоборств?” Честно говоря, это случайность. Думаю, это произошло из-за того, что я родился и вырос в Дагестане», — заявил боец. По мнению спортсмена, если бы он родился в Англии, то стал бы футболистом.

Ранее Нурмагомедов сравнил американские и британские школы с дагестанскими. «Если вы в Дагестане, и вы недостаточно сильны, то вы постоянно будете испытывать проблемы», — заявил спортсмен и отметил, что за границей, в отличие от учреждений на его родине, нет буллинга.

Хабиб Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил пояс, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, одержав победу над американцем Джастином Гейджи.

 Как звезда мирового спорта оказалась на грани суицида, но смогла начать новую жизнь
Как нелепое ДТП и смерть известного ученого сломали карьеру одного из лучших футболистов СССР?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь