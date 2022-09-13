Душил Макгрегора и наезжал на Хабиба: Гангстер из UFC разбил сердца фанатам

В минувшие выходные легенда провел последнюю схватку по контракту с UFC, после чего объявил о желании испытать себя в других видах спорта. Да, вероятность возвращения в лигу Дэйны Уайта 37-летний американец не исключил, однако после всех склок со Стоктонским гангстером лига трижды подумает, прежде чем вновь связаться с непростым спортсменом.

Так или иначе промоушену есть за что поблагодарить победителя пятого шоу The Ultimate Fighter. Чего стоит только то, что Диас-младший провел под эгидой организации 26 поединков. И пускай поражений было много (11), рубака насобирал множество бонусов и влюбил в себя фанатов спорта благодаря потрясающим хайлайтам.

Потасовка с командой Хабиба

Не секрет, что Диас является одним из главных ненавистников непобежденного россиянина. Помимо постоянных упоминаний Нурмагомедова в интервью, Нейт не раз сталкивался с Хабибом вживую. Один раз он якобы дал россиянину пощечину, а во второй — чуть не сцепился с командой Орла прямо на 239-м номерном турнире промоушена в Лас-Вегасе.

Включение же Хабиба в Зал славы UFC и вовсе взбесило американца:

«Кого он побил, чтобы взять титул?! Дастина Порье, Джастина Гэтжи? Их обоих финишировали раз за разом точно так же, как это делал он. Ты напуганный боец, все время боялся драться, а теперь попадаешь в Зал славы? Да я был там еще до того, как Зал славы вообще появился!».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/g_Y3rmDxIc0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Самый опасный ублюдок UFC

Крайне странный, но гениальный с маркетинговой точки зрения бой прошел в ноябре 2019 года. На глазах тогдашнего президента США Дональда Трампа Диас и Хорхе Масвидаль бились за пояс BMF (Самого опасного ублюдка UFC). Поначалу Нейт отбивал удары головой, однако затем, как показалось, включился… Но было слишком поздно: бойню закончили врачи, которые побоялись за здоровье иссеченного Диаса.

Сам боец под недовольный свист Нью-Йорка был готов продолжать и, даже проиграв, получил порцию респекта от арены «Мэдисон сквер гарден».

Стоячий нокдаун будущего чемпиона

Леон Эдвардс — главная сенсация 2022 года. Рокки шокировал мир ММА, нокаутировав за минуту до конца поединка доминирующего чемпиона Камару Усмана и пустив под откос империю Нигерийского кошмара.

Интересная параллель: год назад беспроигрышную девятиматчевую серию британца чуть не прервал Диас, которого Леон избивал на протяжении 23 минут, а затем чуть не улетел в нокаут. Спасло лишь время, которого не хватило Нейту на добивание отступающего Эдвардса.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-193953175&id=456239366&hash=e137652ee18be27d&hd=1&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первая сдача Фергюсона

Карьера Тони Фергюсона скатилась со скоростью локтя Эль Кукуя, выброшенного в висок окровавленного соперника. В минувший уикенд некогда «главная угроза Хабибу» проиграл в пятый раз кряду. Расстраивает? Да, но куда больше удручает, что Тони впервые «постучал». Из-за провала взвешивания Хамзатом Чимаевым Нейт отказал шведу чеченского происхождения и выбрал Фергюсона, которого поймал на гильотину в четвертом раунде.

В общем, Нейт ушел из UFC с поднятой над октагоном рукой.

Сенсационный провал Макгрегора

Главный хайлайт в карьере Нейта Диаса. В первом бою против Конора Макгрегора американец понес колоссальный урон в дебюте противостояния, однако, надавав Печально Известному коронных «лещей», парень из Стоктона переломил ход поединка и задушил уставшего соперника.

А описал триумфатор великий апсет классикой:

«Эй, я не удивлен, ублюдки!»

Таким получилось первое поражение ирландца в UFC. Спустя год Макгрегор возьмет реванш (правда, лишь раздельным решением), а в 2022-м будет вовсю зазывать Нейта завершить крутую трилогию. Поклонникам остается надеяться, что Диас это предложение примет и еще разок появится в клетке главного ММА-промоушена мира.