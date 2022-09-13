«Проблема Хамзата — это еда». Тренер Чимаева объясняет, почему швед провалил вес к Диасу

Источник: Zuffa LLC

UFC 279 стал одним из самых неоднозначных и мутных кардов в истории промоушена.

Сначала турнир остался без пресс-конференции, потому что за кулисами якобы разразилась драка с участием 100 человек. Затем улыбающийся Чимаев провалил вес на невероятные 3,5 кг и нисколько не расстроился. Ну и, наконец, три главных боя карда были волшебным образом перетасованы и составлены по-новому — да так идеально, что это породило множественные теории заговора.

Отмахнуться от этих теорий действительно непросто, хотя бы из-за мифической драки. По словам Даны Уайта, за кулисами произошло нечто страшное, что угрожало всеобщей безопасности, но на тех скудных кадрах, что всплыли позже, мы увидели абсолютно дежурную ситуацию. Два бойца (Чимаев и Холланд) беззлобно зацепились, один пнул в сторону другого, затем кто-то из команды Диаса вяло бросил бутылку в сторону Чимаева — и на этом все закончилось. Где тут 100 участников драки и угроза всеобщей безопасности — неясно. Зная UFC, если бы случился настоящий замес, они построили бы на нем целое промо и потом крутили бы его годами.

Второй пункт, вызывающий споры и теории, — это провал веса Чимаевым. Многие не хотят верить в то, что тот перестал гонять из-за рекомендации доктора, и объясняют все тем, что UFC изначально хотел свести шведа с Холландом, а афишу с Диасом просто использовал для раскрутки карда.

Сторона Хамзата эту версию яростно отрицает. Сегодня тренер бойца Андреас Микаэль, не успев добраться домой после 9-часового перелета из Лас-Вегаса, дал сразу два больших интервью — ESPN и The MMA Hour, где подробно рассказал, что произошло на самом деле.

Приводим его рассказ в самых интересных пунктах.

Впервые за 23 года боец Микаэля не сделал вес

«Это первый раз за 23 года моей тренерской работы, когда мой боец, человек, у которого я в углу, не сделал вес. Первый раз! Даже Алекс [Густафссон], когда дрался, был очень крупным полутяжем, одним из самых больших. В межсезонье он мог весить 115 кг! 115 кг! И он никогда не проваливал вес, сгонял в 93 кг. Потому что он сидел на диете, держал себя в строгости, как монах».

Чимаева действительно остановил врач UFC. У бойца были спазмы, судороги и обморок

«Когда нам оставалось согнать 7 кг [накануне взвешивания], мы довольно легко убрали первые 4 кг и оставили где-то 3 кг на утро. Но вечером начались проблемы. У Хамзата пошли спазмы в мышцах, судороги, его рвало, было головокружение, он вставал и чуть ли не валился в обморок. Мы позвонили UFC, попросили совета, попросили врача. Я не доктор, я всегда иду безопасным путем, потому что здесь мы играем человеческими жизнями — это не шутка.



Пришел доктор и сказал: “Я не советую вам гонять дальше”. Мне *****, что говорят люди, я был там и все сам видел. Это была рекомендация доктора. Но когда у человека кружится голова, он падает в обморок — это уже ненормально, мой друг. И при этом ему еще гонять 3 кг».

Источник: соцсети

Интересная теория, почему Чимаеву так тяжело гонять вес

«Ахиллесова пята Хамзата — это еда. Он слишком много ест, потому что слишком много тренируется. У всех есть свои слабости. Он очень много тренируется, как никто, поэтому много ест. Когда ты столько тренируешься, тебе нужно заливать топливо в машину. Для кого-то сложно обзавестись яйцами, чтобы выйти в клетку и показать себя, для кого-то тяжело пахать в зале, кто-то не любит спарринговать, а любит только бить по лапам или делать только кардио, а вот для Хамзата тяжело не кушать много. Плюс так этот кемп начался внезапно, Хамзат не подготовил себя к нему так, как обычно. Поэтому был тяжелее, чем нужно. Он не относится к той категории бойцов, кто всегда разумно соблюдает вес, он тренируется жестко и ест жестко (смеется).



Он сильный и крупный, а это несет свои последствия. Тебе нужно время, чтобы сбавить вес до разумной отметки еще до начала кемпа. Когда мы начали готовиться к Нейту, где-то за 6 недель до боя, Хамзат уже был где-то 93−94 кг. Именно с таким весом он и начал кемп. Я думал: должен ли я построить весь лагерь под то, чтобы он сделал вес, или должен ли я построить весь лагерь под то, чтобы он выиграл? А я не тренирую людей, чтобы сделать вес, я тренирую их, чтобы выиграть бой. Но Хамзат действительно начал кемп, будучи чуть крупнее, чем обычно.



Ему нужно быть дисциплинированнее в еде. Он много ест, много тренируется и мало отдыхает. Ему нужно, чтобы он больше отдыхал и меньше ел (смеется). Но с таким объемом работы тяжело тренироваться меньше. Он слишком любит состязаться, ставить рекорды, спарринговать, вы были в нашем зале и сами видели, как он тренируется. Это требует энергии, и поэтому он ест. В начале кемпа мы немного урезали объем еды, и тренировки пошли не так хорошо. И он сказал: “Мне нужно больше есть, чтобы работать. Нам нужно стремиться к балансу, насколько это возможно”.

Источник: соцсети

«Диас увернулся от пули. Наш бой с ним не продлился бы и раунда»

«Когда люди говорят, что мы не хотели боя с Диасом, — вы шутите? Мы все впали в депрессию, когда от нас ушел этот бой. Это был бой за наследие, идеальный бой для нас. Такой шанс выпадает раз в жизни. Я думаю, этот бой не продлился бы и раунда, так считает весь мир. Диас просто увернулся от пули. Вы же видели его выступление в главном бою, что думаете? То-то и оно.



Кевин Холланд — очень опасный соперник, я беспокоился перед боем. Он трюкач, посмотрите, как нокаутировал Жакаре со спины. Слабое ли место у него борьба? Да, абсолютно. Но все равно он опасный соперник, я волновался. Он гораздо более сложный оппонент, чем Нейт. С Нейтом мы бы дрались в стойке и смешивали, с Кевином же… он очень хитрый, у него есть интеллект. Поэтому план был сразу переть в борьбу. И Хамзат просто проехал сквозь него. В любом случае, я извиняюсь перед Нейтом, мы не сделали вес, это позорно и непрофессионально».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ol9qAMAnwMQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что ждет Чимаева дальше

«Мы хотим драться в двух весах, не хотим терять наше место в рейтинге в 170 фунтах, там мы очень близко к титульному бою. Мы будем подниматься и спускаться, драться в среднем и полусреднем. Я бы хотел увидеть еще один бой Хамзата до конца года, в конце 2022-го. Завтра я возвращаюсь в зал, к работе. Хотя три часа назад я только прилетел из Вегаса, меня клинит из-за смены часового пояса, 9 часов полета… Это был адский полет (смеется), очень стрессовая поездка. Но никакого отдыха, это то, чему я учу. Я работаю так, как учу сам».