Станет ли Конор Маккрегор умнее, когда уйдет с ринга? Ученые нашли ответ

«Повторяющиеся удары по голове увеличивают риск хронических неврологических состояний, таких как хроническая травматическая энцефалопатия (ХТЭ), когнитивные и поведенческие проблемы и паркинсонизм, — говорит автор исследования Аарон Риттер. — Хорошая новость заключается в том, что мы увидели некоторое улучшение показателей мышления и памяти у бывших бойцов».

Для исследования было отобрано 45 бывших бойцов-мужчин — в том числе 22 боксера, 22 бойца ММА и одного мастера боевых искусств — со средним возрастом 32 года, которые не участвовали в соревнованиях в течение двух лет. Все бойцы провели профессиональный бой в течение года от начала исследования, однако бойцы на пенсии затем два года не дрались, а действующие бойцы продолжали участвовать в профессиональных боях.

В течение трех лет все бойцы проходили сканирование мозга и тесты, чтобы увидеть, насколько хорошо их мозг работал в начале и в конце исследования.

«Результаты свидетельствуют о восстановлении когнитивных функций у бойцов, которые больше не подвергаются повторяющимся ударам по голове, — сказал Риттер. — Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, есть ли период в карьере бойца, когда восстановление менее вероятно, или выявить факторы, которые могут указывать на повышенный риск развития нейродегенеративного состояния».