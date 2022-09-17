Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Адмирал
Салават Юлаев
01
Хоккей. КХЛ
перерыв
Амур
Металлург
01
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
14:00
Торпедо
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
14:30
Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
15:00
Мальорка
Альмерия
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Эмполи
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Витязь
Футбол. Зарубежный
17:15
Барселона
Эльче
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:00
Специя
Сампдория
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
16.09
Астон Вилла
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
16.09
Ноттингем Форест
Фулхэм
23
Футбол. Зарубежный
16.09
Осер
Лорьян
13
Футбол. Зарубежный
16.09
Вальядолид
Кадис
01
Футбол. Зарубежный
16.09
Салернитана
Лечче
12
Футбол. Зарубежный
16.09
Майнц
Герта
11
Все события
Фоторепортажи
13Ирина Роднина — героиня для кино
17ПСЖ — «Ювентус»: пиротехника в Париже и дубль Мбаппе
10:04 (мск), источник: Sport24

Минеев спустя восемь лет вернулся в кикбоксинг и досрочно победил Джуна

Владимир Минеев победил Эрко Джуна в рамках международного турнира по кикбоксингу, который прошел в Элисте. Российский боец вернулся в кикбоксинг спустя 8 лет.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Во втором раунде судья дважды открывал счет Джуну. В третьем раунде босниец вновь оказался в нокдауне, а затем пропустил удар коленом в челюсть и поединок был досрочно завершен.

Для Владимира Минеева эта победа стала 18-й за всю профессиональную карьеру при одном поражении. Соперник россиянина потерпел третье поражение при пяти победах.

 Жена Павла Буре засветила красивую грудь, выложив горячие фото в купальнике
«Потеряла трусики». Русская модель выложила пикантное фото без нижнего белья, засветив обнаженную грудь
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь