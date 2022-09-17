Минеев спустя восемь лет вернулся в кикбоксинг и досрочно победил Джуна
Владимир Минеев победил Эрко Джуна в рамках международного турнира по кикбоксингу, который прошел в Элисте. Российский боец вернулся в кикбоксинг спустя 8 лет.
Владимир Минеев победил Эрко Джуна в рамках международного турнира по кикбоксингу, который прошел в Элисте. Российский боец вернулся в кикбоксинг спустя 8 лет.
Во втором раунде судья дважды открывал счет Джуну. В третьем раунде босниец вновь оказался в нокдауне, а затем пропустил удар коленом в челюсть и поединок был досрочно завершен.
Для Владимира Минеева эта победа стала 18-й за всю профессиональную карьеру при одном поражении. Соперник россиянина потерпел третье поражение при пяти победах.