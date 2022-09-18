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09:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Главный бой турнира UFC в Вегасе остановили из-за жуткого рассечения: фото

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Американский представитель легчайшего веса Кори Сэндхаген разобрался с китайцем Сонгом Ядонгом в главном бою UFC Vegas 60.

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Схватка прошла в Лас-Вегасе и закончилась перед пятым раундом из-за рассечения у Ядонга, лицо которого было залито кровью, а левый глаз почти перестал видеть.

Как итог, Сэндхагену засчитали победу техническим нокаутом. Представитель Китая впервые проиграл за четыре последних боя.

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Американский представитель легчайшего веса Кори Сэндхаген разобрался с китайцем Сонгом Ядонгом в главном бою UFC Vegas 60.
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