Главный бой турнира UFC в Вегасе остановили из-за жуткого рассечения: фото
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Американский представитель легчайшего веса Кори Сэндхаген разобрался с китайцем Сонгом Ядонгом в главном бою UFC Vegas 60.
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Американский представитель легчайшего веса Кори Сэндхаген разобрался с китайцем Сонгом Ядонгом в главном бою UFC Vegas 60.
Схватка прошла в Лас-Вегасе и закончилась перед пятым раундом из-за рассечения у Ядонга, лицо которого было залито кровью, а левый глаз почти перестал видеть.
Как итог, Сэндхагену засчитали победу техническим нокаутом. Представитель Китая впервые проиграл за четыре последних боя.