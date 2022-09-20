Боец UFC бросил вызов Чимаеву

«Я думаю, промоушн [Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC)] должен организовать мой бой с Чимаевым. Я украл у него хайп, лишил его сна и места в главном поединке», — заявил Коста. Он счел, что швед провалил взвешивание из-за их стычки на одной из тренировок перед турниром.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что желает перехода Чимаева в средний вес. «Больше никаких боев в промежуточном весе», — подчеркнул он.