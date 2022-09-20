Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Барыс
Автомобилист
20
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Северсталь
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
32
Хоккей. КХЛ
21.09
Амур
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
21.09
Адмирал
Металлург
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» обыграл «Локомотив» с минимальным счетом
10Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира
16:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец UFC бросил вызов Чимаеву

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Паоло Коста, выступающий в среднем весе, бросил вызов шведу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву. Его слова доступны на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Наверх
Источник: AFP 2022

«Я думаю, промоушн [Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC)] должен организовать мой бой с Чимаевым. Я украл у него хайп, лишил его сна и места в главном поединке», — заявил Коста. Он счел, что швед провалил взвешивание из-за их стычки на одной из тренировок перед турниром.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что желает перехода Чимаева в средний вес. «Больше никаких боев в промежуточном весе», — подчеркнул он.

Изначально Чимаев должен был подраться с американцем Нэйтом Диасом в главном бою турнира UFC 279. Однако швед провалил взвешивание и был заменен на Тони Фергюсона. В итоге Чимаев встретился во втором по значимости поединке с Кевином Холландом и одержал победу на третьей минуте боя.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как звезда мирового спорта оказалась на грани суицида, но смогла начать новую жизнь
Как нелепое ДТП и смерть известного ученого сломали карьеру одного из лучших футболистов СССР?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь